За год количество вакансий с возможностью бронирования для грузчиков выросло на 67%, а для продавцов – более чем вдвое.

В Украине стало больше предложений работы с возможностью бронирования, а зарплаты по таким вакансиям выросли. Больше всего объявлений работодатели размещают для водителей, грузчиков и строителей.

По результатам исследования "OLX Работа", которое имеется в распоряжении УНИАН, в октябре 2026 года работодатели разместили наибольшее количество объявлений с возможностью бронирования для водителей – 1114. Медианная зарплата составила 55 000 грн.

Второе место заняла вакансия грузчика с 802 объявлениями и медианной зарплатой в 33 861 грн. На третьем месте – строитель с 285 объявлениями. Медианная зарплата составила 65 000 грн.

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Возможность бронирования также была доступна для следующих вакансий:

продавец – 250 объявлений, медианная зарплата – 27 500 грн;

комплектовщик – 243 объявления, 38 850 грн;

разнорабочий – 202 объявления, 42 500 грн;

автослесарь – 165 объявлений, 50 000 грн;

охранник – 122 объявления, 26 500 грн;

сварщик – 115 объявлений, 45 000 грн;

кассир – 113 объявлений, 21 445 грн;

кладовщик – 102 объявления, 36 000 грн.

Вакансии прошлого года

В октябре 2025 года тройка профессий с наибольшим количеством объявлений осталась такой же, как и в этом году: водитель – 848 объявлений (+31,4% в этом году), грузчик – 480 объявлений (+67,1% в этом году) и строитель – 224 объявления (+27,2% в октябре 2026 года).

Медианная зарплата для водителей составляла 50 500 грн (+9% в 2026 году), для грузчиков – 27 500 грн (+23,1% в этом году) и для строителей – 55 000 грн (+18,2% в этом году).

Вакансии в прошлом году предлагались также следующим специалистам:

разнорабочий – 199 объявлений (+1,5% в этом году), медианная зарплата – 35 250 грн (+20,6%);

автослесарь – 124 объявления (+33,1% в 2026 году), медианная зарплата – 45 000 грн (+11,1%);

повар и продавец – по 105 объявлений (+138,1% в этом году для продавца). Медианная зарплата составила 32 900 и 24 000 грн (+14,6% для продавца) соответственно.

Работа в Украине – последние новости

19 ноября стало известно, что в Украине работодателям становится все сложнее находить сотрудников по ряду профессий. По результатам исследования "OLX Работа", нехватка кандидатов сохранялась даже на вакансии с зарплатами 45–60 тысяч гривень.

В сентябре наибольшее количество вакансий наблюдалось в сфере производства и рабочих специальностей. В этой сфере медианная зарплата составляла 30 тыс. грн. При этом самую высокую оплату тогда предлагали в строительстве.

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