Украинцы, импортировавшие подержанные внедорожники, чаще всего выбирали бензиновые модели.

В течение января-октября украинцы зарегистрировали 198,6 тысячи подержанных легковых автомобилей, импортированных из-за рубежа. Наибольшую долю в этом сегменте составили кроссоверы – 54%, пишет "УкрАвтопром".

Украинцы, импортировавшие подержанные внедорожники, чаще всего выбирали бензиновые автомобили. На их долю пришлось 59% продаж. На дизельные автомобили пришлось 17% импорта, на электромобили – 12%, на гибриды – 10%, а на автомобили с ГБО – 2%.

Среди отдельных моделей уверенно лидирует Volkswagen Tiguan, который можно назвать массовой моделью, доступной широкому кругу покупателей. Сегодня эта машина – одно из самых продаваемых авто немецкого бренда в мире.

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В целом особой популярностью в Украине пользуются именно "немцы". Половину списка занимают немецкие бренды, причем четыре из них – это премиум-сегмент (Audi Q5, Audi Q7, BMW X3, BMW X5).

ТОП-10 импортируемых кроссоверов с пробегом:

Volkswagen Tiguan – 7868 шт. Audi Q5 – 6816 шт. Nissan Rogue – 6761 шт. Ford Escape – 4190 шт. Nissan Qashqai – 3595 шт. Tesla Model Y – 3586 шт. Mazda CX-5 – 3560 шт. BMW X3 – 3146 шт. BMW X5 – 2919 шт. Audi Q7 – 2766 шт.

Средний возраст импортированных кроссоверов составил 7,3 года.

Авторынок Украины – последние новости

В октябре в Украине зарегистрировали 7,4 тыс. ввезенных из-за рубежа подержанных легковых автомобилей, возраст которых не превышает пяти лет. Электромобили заняли первое место в этой категории, обеспечив 40% продаж.

Самой популярной стала Tesla Model Y, которая существенно опередила другие модели. Второе место в рейтинге заняла еще одна модель Tesla – седан Model 3, а третье место досталось Volkswagen Tiguan.

Кроме того, в Украине зарегистрировали 4,7 тыс. легковых автомобилей с дизельными двигателями. Это на 22% меньше, чем в октябре прошлого года. Среди новых дизельных автомобилей наибольшей популярностью пользовался Volkswagen Touareg.

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