Предыдущие попытки Трампа остановить наращивание ядерного потенциала КНДР провалились.

Северокорейский диктатор Ким Чен Ын посетил заводы по производству ядерного оружия и призвал нарастить его производство, игнорируя призыв Трампа не делать этого. Об этом пишет Politico.

Издание отмечает, что Ким не отказался от своей ядерной программы, которая фактически является основой его авторитарного правления. Напротив, лидер КНДР стремится укрепить статус своей страны как ядерной державы.

Ким посетил два завода по производству ядерных материалов. Один из них открыли недавно, а другой – активно расширяется. На снимках, опубликованных информационным агентством КНДР, видно, что чиновники проходят между плотными рядами того, что, вероятно, были центрифугами. Незадолго до этого Ким также посетил базу по производству оборудования для ядерных установок и научно-исследовательский институт ядерных исследований.

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Сам Ким объяснил эти визиты тем, что он стремится укрепить обороноспособность КНДР на фоне якобы растущих ядерных угроз в мире. В частности, он обвинил США в подстрекательстве Южной Кореи к обладанию атомными подводными лодками и в обязательстве поделиться с ней своим ядерным оружием. Также Ким призвал к дальнейшему развитию маломощного ядерного оружия, заявив, что КНДР якобы "граничит с самым опасным вражеским государством", имея в виду Южную Корею.

Журналисты отмечают, что Ким ускорил расширение своей военной ядерной программы после провальной попытки Трампа достичь договоренностей с КНДР в 2019 году. На этом фоне он также укрепил связи с Москвой и Пекином.

Во время визита в Китай на саммит АТЭС Трамп призвал Кима возобновить дипломатические отношения. Однако встречи лидеров КНДР и США так и не состоялось, поскольку Пхеньян не отреагировал на приглашение. Комментируя это, Трамп отверг утверждения о том, что Ким проигнорировал его. Американский лидер объяснил отсутствие встречи тем, что она была предложена в "не совсем подходящее время".

Ядерная программа КНДР

В августе этого года разведка Южной Кореи сообщала, что Северная Корея обладает от 80 до 120 ядерных боеголовок. Эта цифра значительно отличается от той, которую ранее озвучивал президент США Дональд Трамп, когда говорил, что КНДР якобы имеет 57 боеголовок.

Аналитики Defence Express отмечали, что Северная Корея может нанести удар своими баллистическими ракетами, способными нести ядерное оружие, по любой точке Южной Кореи. Кроме того, Пхеньян располагает межконтинентальными баллистическими ракетами на твердом топливе Hwasong-19, способными поразить любую цель на территории США.

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