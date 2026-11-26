Первый полет истребителя неоднократно переносили, а обещание поднять его в воздух в 2026 году до сих пор не выполнено.

Российский государственный телеканал показал новые кадры, связанные с разработкой истребителя Су-75 "Чекмейт", который был представлен еще в 2021 году. Однако вместо готового самолета зрителям продемонстрировали его цифровую модель на мониторе авиазавода. Несмотря на неоднократные обещания российских чиновников и разработчиков, истребитель по состоянию на конец ноября 2026 года так и не поднялся в воздух, пишет Defence blog.

Редкие кадры появились в сюжете регионального государственного телеканала "Россия 24". На видео сотрудники Комсомольского-на-Амуре авиационного завода имени Юрия Гагарина собрались вокруг монитора, на котором демонстрировали слайд Объединенной авиастроительной корпорации.

На экране была изображена цветная трехмерная модель одномоторного истребителя со скошенными двумя хвостовыми стабилизаторами. Именно такой макет компания "Сухий" ранее представляла как Су-75.

Видео дня

Заголовок презентации сообщал о выпуске конструкторской документации для подготовки производства. Над монитором в сборочном цехе можно было увидеть часть планера, покрытую желто-зеленой грунтовкой.

Репортаж был посвящен визиту на предприятие Олега Кожемяка, представителя Кремля на Дальнем Востоке России. При этом во время поездки чиновники не уточнили, на каком этапе находится создание прототипа.

Первый полет Су-75 несколько раз переносили

Истребитель Су-75 впервые представили на авиасалоне МАКС под Москвой в июле 2021 года. Его позиционировали как более дешевую одномоторную экспортную альтернативу Су-57.

Изначально первый полет самолета обещали в 2023 году. Впоследствии сроки перенесли на 2024-й, а затем – на 2025 год. Однако ни одна из этих дат не стала началом летных испытаний.

В июне руководитель Объединенной авиастроительной корпорации Вадим Бадеха заявил, что работа над "Чекмейтом" уже находится на стадии создания прототипа.

В этом месяце аналитик Массимо Франтарелли опубликовал фотографию, на которой, по его словам, запечатлен планер Су-75 во время сборки на том же заводе. Однако ни Объединенная авиастроительная корпорация, ни компания "Сухой" эту информацию не подтвердили.

Российские обозреватели сомневаются в перспективах истребителя

Скептически к проекту относятся даже некоторые российские военные обозреватели. Один из профильных Telegram-каналов на этой неделе раскритиковал разработчиков, заявив, что они продолжают тратить государственные средства на сомнительный проект, хотя Су-57 до сих пор не доведен до полноценного боевого уровня.

В этом контексте авторы использовали слово "распил" – российский сленговый термин, которым обозначают распределение или присвоение бюджетных средств.

Сомнения относительно технических характеристик Су-75 высказал и Николай Чикунов, инженер-конструктор конкурирующего конструкторского бюро МиГ. В комментарии изданию "Первый технический" он предположил, что проблемой самолета может стать его аэродинамическая компоновка и соотношение тяги и энергетических характеристик.

По мнению инженера, даже установка нового двигателя не позволит Су-75 достичь уровня ряда современных истребителей.

Испытательный полет обещали в 2026 году, но самолет до сих пор не взлетел

Напомним, в ноябре 2025 года главный летчик-испытатель компании "Сухой" Сергей Богдан заявил, что Су-75 должен подняться в воздух в 2026 году. Однако по состоянию на конец ноября этого не произошло.

В начале октября были опубликованы фотографии Су-75 Checkmate рядом с Су-57, что является довольно редким явлением. Некоторые блогеры предположили, что фотографии были сделаны уже довольно давно.

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