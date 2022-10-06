В Беларуси заявили, что создали с россиянами совместную военную группировку.
Об этом заявил белорусский министр обороны Виктор Хренин, цитируют российские СМИ.
Якобы эта группировка готова к развертыванию для "вооруженной защиты" Союзного государства.
"Приняты необходимые решения и для обеспечения коллективной безопасности. Региональная группировка войск и сил Беларуси и России готова к развертыванию и выполнению задач по вооруженной защите Союзного государства", - сказал он.
Роль Беларуси в войне России против Украины
Белорусский диктатор Александр Лукашенко, лояльный к агрессивной политике своего единственного союзника Владимира Путина, с первых дней полномасштабного вторжения РФ в Украину предоставил Кремлю в пользование военные базы республики. Именно с территории Беларуси российские танки прорывали границу с Украиной.
С территории Беларуси ведется ракетный обстрел украинских городов.
И хоть сам Лукашенко пытается оспорить факт военного сотрудничества с путинским режимом, на Беларусь, как и на Россию, наложены новые европейские санкции.
Вместе с тем в настоящее время регулярная беларуская армия не принимает прямого участия во вторжении в Украину. Хотя некоторые эксперты считают это вопросом времени. Москва продолжает вербовать на войну отдельных белорусских "добровольцев", организовав им обучение на территории РФ.
Сегодня российские войска впервые с конца августа ударили по украинским городам из воздушного пространтства Беларуси из Ту-22 М3 стратегической авиации.
В целом, по мнению проекта "Беларускі Гаюн", угроза ракетного обстрела Украины со стороны Беларуси будет сохраняться до конца года.