Сегодня российские войска впервые с конца августа ударили по украинским городам из воздушного пространтства Беларуси.

В Беларуси заявили, что создали с россиянами совместную военную группировку.

Об этом заявил белорусский министр обороны Виктор Хренин, цитируют российские СМИ.

Якобы эта группировка готова к развертыванию для "вооруженной защиты" Союзного государства.

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"Приняты необходимые решения и для обеспечения коллективной безопасности. Региональная группировка войск и сил Беларуси и России готова к развертыванию и выполнению задач по вооруженной защите Союзного государства", - сказал он.

Роль Беларуси в войне России против Украины

Белорусский диктатор Александр Лукашенко, лояльный к агрессивной политике своего единственного союзника Владимира Путина, с первых дней полномасштабного вторжения РФ в Украину предоставил Кремлю в пользование военные базы республики. Именно с территории Беларуси российские танки прорывали границу с Украиной.

С территории Беларуси ведется ракетный обстрел украинских городов.

И хоть сам Лукашенко пытается оспорить факт военного сотрудничества с путинским режимом, на Беларусь, как и на Россию, наложены новые европейские санкции.

Вместе с тем в настоящее время регулярная беларуская армия не принимает прямого участия во вторжении в Украину. Хотя некоторые эксперты считают это вопросом времени. Москва продолжает вербовать на войну отдельных белорусских "добровольцев", организовав им обучение на территории РФ.

Сегодня российские войска впервые с конца августа ударили по украинским городам из воздушного пространтства Беларуси из Ту-22 М3 стратегической авиации.

В целом, по мнению проекта "Беларускі Гаюн", угроза ракетного обстрела Украины со стороны Беларуси будет сохраняться до конца года.

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