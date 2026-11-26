Семья из окрестностей французской Тулузы обнаружила среди старых вещей картину, которая пролежала на чердаке не менее ста лет. Полотно было покрыто пылью и паутиной, однако после исследования специалисты предположили, что его мог создать знаменитый итальянский художник Микеланджело Меризи да Караваджо. Стоимость работы оценили в 100–150 миллионов евро, но ее авторство до сих пор остается предметом споров, пишет Antena 3 CNN.
Картина пролежала на чердаке более века
Находку сделали в апреле 2014 года. Владельцы дома попросили специалиста по аукционам оценить старые вещи, которые хранились в доме. Среди одежды, посуды и семейных реликвий он заметил картину, прислоненную к стене.
Полотно было покрыто пылью и паутиной, а семья не воспринимала его как ценное произведение искусства. Только после осмотра специалистами выяснилось, что картина может иметь огромную историческую и финансовую ценность.
По словам специалиста по аукционам Марка Лабарба, за несколько лет до этого в дом уже проникали воры. Они унесли различные вещи, в частности флаконы с духами, но картину не заметили. Таким образом, полотно, оставшееся незамеченным среди старых вещей, впоследствии оказалось в центре внимания искусствоведов и коллекционеров.
Почему картину связывают с Караваджо
Работа называется "Юдита и Олоферн" и изображает библейскую сцену, в которой Юдита отрубает голову ассирийскому полководцу Олоферну.
Французский специалист по живописи Эрик Тюркен предположил, что полотно может быть второй версией картины Караваджо на эту тему, созданной примерно в 1607 году.
Итальянский художник уже обращался к этому сюжету около 1600 года. Его другая работа в настоящее время хранится во дворце Барберини в Риме. На картине, найденной недалеко от Тулузы, сцена имеет иную композицию: Юдита изображена непосредственно во время обезглавливания полководца.
Тюркен обратил внимание на особенности изображения, использование света и технику исполнения. По его мнению, они указывают на характерный стиль Караваджо. Также специалист предположил, что находка может быть той самой утраченной картиной, о которой упоминают исторические документы.
Однако не все исследователи согласились с таким выводом. Некоторые из них считают, что автором мог быть фламандский художник Луи Финсон, известный своими копиями и работами, вдохновленными творчеством Караваджо. Другие признают высокое художественное качество полотна, но не считают авторство итальянского мастера доказанным.
Картину исследовали с помощью рентгеновских лучей и других технических методов. Анализы помогли выяснить особенности ее создания, однако окончательно не разрешили вопрос авторства.
Полотно оценили в 100–150 миллионов евро, но продали тайно
В 2019 году картину показали в нескольких городах, в частности в Лондоне, Париже и Нью-Йорке. Ее планировали выставить на аукцион в Тулузе 27 июня. Ожидаемая стоимость составляла от 100 до 150 миллионов евро.
Однако за несколько дней до торгов владельцы получили частное предложение и согласились на него. Покупателем стал иностранный коллекционер, который, по словам организаторов, имел связи с крупным музеем.
Сделка была заключена конфиденциально. Имя покупателя и сумма, которую он заплатил, не разглашались. Поэтому оценка в 150 миллионов евро не является подтвержденной ценой продажи картины.
По информации представителей, причастных к сделке, новый владелец якобы согласился выставить полотно в крупном музее, чтобы его могли увидеть посетители. Однако название учреждения также не сообщили.
Почему Франция не оставила картину в своих музеях
В 2016 году французские власти присвоили картине статус "национального сокровища". Это временно запретило вывоз картины из страны и дало государству время рассмотреть возможность приобретения полотна для национальной коллекции.
Картину осмотрели специалисты Лувра, однако в итоге Франция решила ее не покупать. Одной из причин стали сомнения относительно подлинности авторства работы.
Ограничение на вывоз полотна истекло в декабре 2018 года. Через несколько месяцев картину приобрел иностранный коллекционер – еще до запланированного публичного аукциона.
Несмотря на неопределенность относительно авторства, находка стала одной из самых громких историй на международном арт-рынке: полотно, которое десятилетиями хранилось на чердаке среди старых вещей, оценили в более чем 100 миллионов евро.