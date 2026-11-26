Эксперты высказали предположение, что картину мог написать Караваджо, а ее стоимость оценили в 100–150 миллионов евро. Однако авторство работы до сих пор вызывает споры.

Семья из окрестностей французской Тулузы обнаружила среди старых вещей картину, которая пролежала на чердаке не менее ста лет. Полотно было покрыто пылью и паутиной, однако после исследования специалисты предположили, что его мог создать знаменитый итальянский художник Микеланджело Меризи да Караваджо. Стоимость работы оценили в 100–150 миллионов евро, но ее авторство до сих пор остается предметом споров, пишет Antena 3 CNN.

Картина пролежала на чердаке более века

Находку сделали в апреле 2014 года. Владельцы дома попросили специалиста по аукционам оценить старые вещи, которые хранились в доме. Среди одежды, посуды и семейных реликвий он заметил картину, прислоненную к стене.

Полотно было покрыто пылью и паутиной, а семья не воспринимала его как ценное произведение искусства. Только после осмотра специалистами выяснилось, что картина может иметь огромную историческую и финансовую ценность.

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По словам специалиста по аукционам Марка Лабарба, за несколько лет до этого в дом уже проникали воры. Они унесли различные вещи, в частности флаконы с духами, но картину не заметили. Таким образом, полотно, оставшееся незамеченным среди старых вещей, впоследствии оказалось в центре внимания искусствоведов и коллекционеров.

Почему картину связывают с Караваджо

Работа называется "Юдита и Олоферн" и изображает библейскую сцену, в которой Юдита отрубает голову ассирийскому полководцу Олоферну.

Французский специалист по живописи Эрик Тюркен предположил, что полотно может быть второй версией картины Караваджо на эту тему, созданной примерно в 1607 году.

Итальянский художник уже обращался к этому сюжету около 1600 года. Его другая работа в настоящее время хранится во дворце Барберини в Риме. На картине, найденной недалеко от Тулузы, сцена имеет иную композицию: Юдита изображена непосредственно во время обезглавливания полководца.

Тюркен обратил внимание на особенности изображения, использование света и технику исполнения. По его мнению, они указывают на характерный стиль Караваджо. Также специалист предположил, что находка может быть той самой утраченной картиной, о которой упоминают исторические документы.

Однако не все исследователи согласились с таким выводом. Некоторые из них считают, что автором мог быть фламандский художник Луи Финсон, известный своими копиями и работами, вдохновленными творчеством Караваджо. Другие признают высокое художественное качество полотна, но не считают авторство итальянского мастера доказанным.

Картину исследовали с помощью рентгеновских лучей и других технических методов. Анализы помогли выяснить особенности ее создания, однако окончательно не разрешили вопрос авторства.

Полотно оценили в 100–150 миллионов евро, но продали тайно

В 2019 году картину показали в нескольких городах, в частности в Лондоне, Париже и Нью-Йорке. Ее планировали выставить на аукцион в Тулузе 27 июня. Ожидаемая стоимость составляла от 100 до 150 миллионов евро.

Однако за несколько дней до торгов владельцы получили частное предложение и согласились на него. Покупателем стал иностранный коллекционер, который, по словам организаторов, имел связи с крупным музеем.

Сделка была заключена конфиденциально. Имя покупателя и сумма, которую он заплатил, не разглашались. Поэтому оценка в 150 миллионов евро не является подтвержденной ценой продажи картины.

По информации представителей, причастных к сделке, новый владелец якобы согласился выставить полотно в крупном музее, чтобы его могли увидеть посетители. Однако название учреждения также не сообщили.

Почему Франция не оставила картину в своих музеях

В 2016 году французские власти присвоили картине статус "национального сокровища". Это временно запретило вывоз картины из страны и дало государству время рассмотреть возможность приобретения полотна для национальной коллекции.

Картину осмотрели специалисты Лувра, однако в итоге Франция решила ее не покупать. Одной из причин стали сомнения относительно подлинности авторства работы.

Ограничение на вывоз полотна истекло в декабре 2018 года. Через несколько месяцев картину приобрел иностранный коллекционер – еще до запланированного публичного аукциона.

Несмотря на неопределенность относительно авторства, находка стала одной из самых громких историй на международном арт-рынке: полотно, которое десятилетиями хранилось на чердаке среди старых вещей, оценили в более чем 100 миллионов евро.

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