Премьер-министр Болгарии Румен Радев напомнил, что в Украине проживает многочисленная диаспора болгар.

Болгария поддержит предложенный новый кредит ЕС в размере 45 миллиардов евро для Украины, но только ту часть, которая предназначена для невоенной помощи. Об этом заявил премьер-министр страны Румен Радев, сообщает Reuters.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на прошлой неделе заявила, что новый кредит будет состоять из двух частей: до 25 млрд евро на военную помощь и до 20 млрд евро на невоенные цели. Решение было принято с целью привлечения к этой инициативе тех государств-членов, которые выступают против поставок оружия Киеву.

"Болгария примет участие в предоставлении кредита в размере 20 млрд евро на невоенную поддержку Украины. В Украине проживает огромная диаспора болгар, и мы стремимся сосредоточить нашу поддержку именно на этой сфере. Мы внесем свой вклад, но Болгария не будет выделять средств на вооружение", – заявил Радев по прибытии на саммит Европейского Союза в Брюсселе.

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26 ноября лидеры Европейского Союза должны обсудить следующий семилетний бюджет блока и вопрос о финансировании Украины в размере 45 млрд евро. Словакия, Чехия, Венгрия и Болгария выступают против. Эта четверка стран является значительными чистыми получателями средств из бюджета Евросоюза.

Общий дефицит финансирования Украины в следующем году оценивается в 70 миллиардов евро. Новый кредит Киеву от ЕС в размере 45 миллиардов евро должен обеспечить около двух третей этих потребностей. Еще треть должны предоставить союзники за пределами блока. При этом выплаты от ЕС могут растянуться до конца 2028 года.

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