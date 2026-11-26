В рейтинг не вошли страны, в отношении которых действуют официальные рекомендации воздержаться от поездок из-за ситуации с безопасностью.

Все больше путешественников ищут альтернативные места для отдыха – так называемые "скрытые жемчужины", где еще не бывали их друзья и знакомые. Как сообщает Euronews, есть страны, куда ежегодно приезжает менее 3500 путешественников, а также европейские государства, которые пока не достигли отметки в 100 тысяч туристических прибытий.

Издание собрало 13 наименее посещаемых стран мира и рассказало, как добраться до них из Европы. При этом из списка исключили государства, в отношении которых действуют официальные рекомендации воздержаться от поездок, в частности Судан и Сомали.

Рейтинг возглавила Тувалу, которая является самой малопосещаемой страной мира. Желающим увидеть это тихоокеанское государство стоит поторопиться: по прогнозам, из-за повышения уровня Мирового океана к 2100 году до 95% его территории может оказаться под водой.

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Также в списке – Экваториальная Гвинея, расположенная на западном побережье Африки между Камеруном и Габоном. Страна является одним из крупнейших производителей нефти в Африке к югу от Сахары; здесь можно увидеть вулканические вершины и живописные водопады на острове Биоко. Здесь работает Национальный парк Монте-Ален, где обитают 16 видов приматов, а также самая большая лягушка в мире – лягушка-голиаф. Кроме того, Экваториальная Гвинея известна местами гнездования кожистых черепах.

В список также вошли Маршалловы Острова, территорию которых в 1940-х и 1950-х годах США использовали для испытаний ядерного оружия. Единственным объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО в стране является ядерный полигон на атолле Бикини, где опытные дайверы могут исследовать затонувшие корабли, в частности авианосец USS Saratoga.

Среди наименее посещаемых государств также оказались:

Туркменистан, столица которого – Ашхабад – попала в Книгу рекордов Гиннеса благодаря самой большой в мире плотности зданий, облицованных белым мрамором;

Кирибати – архипелаг в Тихом океане;

островное государство в Тихом океане – Ниуэ, которое особенно интересно для наблюдения за звездами;

Федеративные Штаты Микронезии, состоящие почти из 600 островов;

Соломоновы Острова, где на острове Черепов хранятся человеческие останки возрастом от 300 до 1000 лет;

островное государство Сан-Томе и Принсипи;

Восточный Тимор – одно из самых молодых государств мира, где дайверы могут увидеть наибольшее разнообразие рифовых рыб;

Тонга, Палау и Молдова, известная своим виноделием.

Самые модные туристические направления

Напомним, что всё больше путешественников стремятся открывать для себя новые локации вместо традиционных туристических центров, которые уже хорошо известны во всём мире. По оценке Expedia, самым модным туристическим направлением 2027 года стало озеро Тахо в американском штате Калифорния.

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