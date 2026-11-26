Главными рекомендациями оказались модели от Apple, Samsung, Google, Amazfit и Garmin

Авторитетное технологическое издание TechRadar обновило рейтинг лучших смарт-часов, протестировав актуальные модели для iPhone и Android. Подборка опубликована накануне масштабных распродаж "Черной пятницы" (27 ноября) и охватывает модели разных ценовых категорий и сценариев использования.

По итогам длительного тестирования редакция выделила шесть лидеров в ключевых номинациях:

Лучшие часы в целом – Apple Watch Series 12 ($399). Новинка на базе чипсета S11 получила обновленные датчики здоровья и функцию "Оценка готовности" (Readiness Score), которая анализирует качество сна и пульс без необходимости оформлять платную подписку.

– Apple Watch Series 12 ($399). Новинка на базе чипсета S11 получила обновленные датчики здоровья и функцию "Оценка готовности" (Readiness Score), которая анализирует качество сна и пульс без необходимости оформлять платную подписку. Лучший бюджетный вариант – Amazfit Active 2 ($99). Часы в корпусе из нержавеющей стали совместимы с iOS и Android, поддерживают 164 спортивных режима и способны проработать до 10 дней без подзарядки.

– Amazfit Active 2 ($99). Часы в корпусе из нержавеющей стали совместимы с iOS и Android, поддерживают 164 спортивных режима и способны проработать до 10 дней без подзарядки. Лучшие часы от Google – Pixel Watch 5 ($429). Модель на базе Wear OS 7 отличается высокой точностью двухчастотного GPS, ремонтопригодным корпусом, спутниковой связью SOS и функцией обнаружения остановки пульса.

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Лучшие для отслеживания здоровья – Samsung Galaxy Watch 9 ($380). Устройство предлагает подробные рекомендации по улучшению сна, оценку уровня энергии и антиоксидантов, а также измерение состава тела.

– Samsung Galaxy Watch 9 ($380). Устройство предлагает подробные рекомендации по улучшению сна, оценку уровня энергии и антиоксидантов, а также измерение состава тела. Лучшие для бега – Garmin Venu X1 ($799). Легкие и тонкие часы с большим AMOLED-дисплеем, цветными картами, продвинутой аналитикой тренировок и автономностью до 8 дней.

– Garmin Venu X1 ($799). Легкие и тонкие часы с большим AMOLED-дисплеем, цветными картами, продвинутой аналитикой тренировок и автономностью до 8 дней. Лучший премиальный флагман – Apple Watch Ultra 4 ($799). Модель в 49-миллиметровом титановом корпусе предлагает поддержку 5G, спутниковую связь и увеличенное время автономной работы – до 50 часов при обычном использовании.

Ранее эксперты назвали 4 модели смарт-часов, которые не стоят своих денег в 2026 году. Причины разные – слабые "умные" функции, неточная работа датчиков, плохая автономность или просто неудачное соотношение цены-возможностей.

Также эксперты изучили отзывы владельцев и оценки, чтобы определить, какие смарт-часы пользователи считают наиболее надежными в разных категориях.

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