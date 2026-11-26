Песков также заверил, что у Путина сохраняются "очень деловые, прагматичные и дружеские отношения" с Трампом.

В Кремле отреагировали на совместное обращение генерального секретаря НАТО Марка Рютте и президента США Дональда Трампа с призывом воздержаться от расширения войны, заявив, что якобы Украина пытается расширить географию конфликта.

Соответствующее заявление озвучил пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков. Его цитируют СМИ страны-агрессора.

"Что касается расширения конфликта в Украине, то, очевидно, имеются в виду попытки киевского режима расширить географию этого конфликта. Мы наблюдаем террористическую активность киевского режима в Средиземном море и на Балтике. Это не может не вызывать беспокойства у прибрежных государств, в том числе, скорее всего, и в альянсе в целом, в Североатлантическом альянсе. Конечно же, расширения географии никто бы не хотел, и это потенциально очень опасное действие киевского режима", – сказал Песков.

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Также он заверил, что у Путина сохраняются "очень деловые, прагматичные и дружеские отношения" с Трампом.

"Это действительно так. Это помогает им обсуждать самые сложные проблемы, где существует большое количество разногласий, но есть и определенные моменты, в которых взгляды двух глав государств совпадают", – добавил он.

Заявление Трампа и Рютте

Как сообщал УНИАН, Трамп и Рютте выступили с совместным заявлением по поводу войны в Украине. 26 ноября после встречи во Флориде они призвали Россию избегать действий, которые могут привести к расширению войны против Украины.

"Мы также обсудили важность того, чтобы Россия избегала любых действий, которые намеренно или непреднамеренно расширяют войну, а также важность скорейшего достижения мирного урегулирования войны", – говорится в заявлении.

Известно, что главными темами их переговоров были война в Украине и война США и Израиля против Ирана, однако не уточняется, что именно обсуждалось в отношении Ирана.

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