В верхней части корпуса теперь располагается крупное приподнятое "плато" со скругленными краями.

В сети появились свежие фотографии макетов будущего флагмана Samsung Galaxy S27 Ultra, и реакция аудитории оказалась крайне прохладной. Снимки опубликовал в соцсети Weibo инсайдерский аккаунт Whylab, назвав внешний вид устройства "полным разрушением ожиданий", пишет Gizсhina.

Главное изменение коснулось задней панели: в верхней части корпуса появилось крупное приподнятое "плато" со скругленными углами. Слева друг над другом размещены два больших кольца камер, а справа – черный овальный модуль с двумя небольшими вырезами и точкой между ними.

На снимках показаны макеты в белом цвете с серебристой рамкой и в черном варианте, где весь блок камер оформлен как темное стекло. Снизу видны слот для SIM-карты и отверстия динамиков, а рядом с устройствами лежит стилус S Pen.

Видео дня

Пользователи раскритиковали новый дизайн сразу по трем причинам. Во-первых, сам выступ получился слишком массивным, но объективы смещены влево и в центр, из-за чего правая часть белой панели выглядит "пустой". Во-вторых, отказавшись от отдельных колец на гладкой крышке в пользу единого блока, Samsung лишает линейку Ultra узнаваемости, делая флагман похожим на смартфоны Apple и Google.

Кроме того, на белой версии сочетание серебристых колец, черного овала и светлого плато смотрится перегруженным, тогда как на черной темное стекло почти полностью скрывает объективы. Впрочем, у такого решения есть и практические плюсы: по слухам, широкое плато позволяет разместить внутри магниты для беспроводной зарядки стандарта Qi2 и делает смартфон более устойчивым, когда он лежит на столе.

В Gizсhina отмечают, что макеты для чехлов создаются на основе ранних чертежей и могут отличаться от финального устройства. Например, на макетах видны четыре отверстия под камеры, тогда как авторитетный инсайдер Ice Universe ранее заявлял, что у S27 Ultra будет только три камеры.

Официальная презентация серии Galaxy S27 ожидается в начале 2027 года. В обновленную флагманскую линейку Samsung впервые войдут сразу четыре модели: базовый Galaxy S27 и Galaxy S27 Plus, совершенно новый Galaxy S27 Pro и топовый Galaxy S27 Ultra.

Ранее в сети появлялась информация о технических особенностях устройства: один из инсайдеров сообщал, что главным нововведением в Galaxy S27 Ultra станет технология распознавания лиц, превосходящую Face ID. Она якобы сможет узнавать владельца даже в маске или солнцезащитных очках.

Вас также могут заинтересовать новости: