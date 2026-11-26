В результате обстрелов производственные помещения и оборудование компании были уничтожены и не подлежат восстановлению.

Производитель санитарно-гигиенической продукции "Снежная панда" прекращает производство своей продукции, сообщила пресс-служба украинского бренда в Facebook.

"Группа компаний "Блуми" прекращает производство продукции в Украине в связи с уничтожением производственных помещений и оборудования", – говорится в сообщении.

В компании отметили, что вчера предприятие подверглось уже пятой атаке. В результате удара люди не пострадали, однако производственное оборудование было повреждено настолько, что не подлежит восстановлению.

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Это решение напрямую касается всех брендов компании: "Снежная Панда", "Нежное прикосновение", Zoo Zoo, Helper и Helper Professional.

Удары РФ по украинскому бизнесу – главные новости

Ночью 25 ноября россияне атаковали Белоцерковский район Киевской области. В результате атаки повреждения получили "Эпицентр", "Новая почта" и другие объекты гражданского бизнеса.

17 ноября после российского удара на производственных мощностях компании "Королевский вкус" произошел масштабный пожар. Тогда сообщалось, что в результате этого возобновить работу предприятия невозможно.

22 сентября компания "Снежная панда" сообщила об уничтожении россиянами склада компании. Там добавили, что люди живы и не пострадали.

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