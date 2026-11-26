Некоторые сети снизили цены на дизельное топливо сразу на 2 грн за литр.

В Украине снижаются цены на топливо. Средняя стоимость дизельного топлива на АЗС упала на 57 коп./л, бензина А-95 – на 11 коп./л, а автогаза – на 40 коп./л, пишет "НафтоРынок".

По данным мониторинга цен на топливо на АЗС, средняя цена дизельного топлива снизилась на 57 коп./л – до 96,86 грн/л. Бензин А-95 подешевел на 11 коп./л – до 81,99 грн/л. В то же время стоимость А-92 осталась неизменной – 78,57 грн/л. Автогаз (LPG) в среднем стоит 61,77 грн/л, что на 40 коп. меньше.

Наиболее заметное снижение цен на дизельное топливо зафиксировали в сети "БРСМ-Нафта". В Одессе и Полтаве его стоимость снизилась сразу на 2 грн/л – до 89,99 грн/л. В Киевском регионе и Харькове цена снизилась на 1 гривню – до 93,99 грн/л, во Львове – на 1,20 грн/л – до 91,79 грн/л.

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Сеть АЗС BVS также снизила цены на А-95 и дизельное топливо на 2 грн/л – до 81,90 и 96,90 грн/л в Киевском регионе, Харькове и Полтаве. "Autotrans" в Полтаве снизила цены на 1 гривню - до тех же уровней.

В то же время UKRNAFTA снизила цену на дизельное топливо на 1 гривню – до 95,90 грн/л. AMIC снизила её на 97 коп.–1 грн/л – до того же уровня. В UPG дизельное топливо подешевело на 68–98 коп./л – до 94,25–95,46 грн/л в зависимости от региона.

На рынке автогаза цены также пошли вниз. AMIC в Киевском регионе снизила цену на LPG на 44 коп./л – до 62,58 грн/л. Во Львове, Одессе и Днепре автогаз в сети подешевел на 40 коп./л – до 62,50 грн/л. Ovis в Харькове снизила цену на 50 коп./л – до 62,99 грн/л.

Самые низкие цены среди проанализированных предложений зафиксированы в сети "БРСМ-Нафта":

бензин А-95 – 78,99 грн/л в Киевском регионе, Харькове, Львове, Одессе, Днепре и Полтаве;

дизельное топливо – 89,99 грн/л в Одессе и Полтаве;

автогаз – 59,69 грн/л в Харькове и Полтаве.

Цены на топливо в Украине – последние новости

Директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн сообщил, что в течение ближайших 7–10 дней цены на бензин и дизельное топливо в Украине могут снизиться до 7 грн.

24 ноября в Украине снизилась стоимость бензина, дизельного топлива и автогаза. Особенно заметно тогда упали цены на бензин. В частности, марка автомобильного бензина с октановым числом 95 подешевела на 1,42 грн/л (1,7%) – до 82,26 грн/л.

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