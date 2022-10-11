Он подчеркивает, что Россия пытается прямо втянуть Беларусь в войну против Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает разместить на границе Украины и Беларуси миссию международных наблюдателей для мониторинга ситуации.

Об этом он сказал в своем выступлении на видеоконференции лидеров "Группы семи" и Украины.

Зеленский отметил, что мир возможен не просто тогда, когда есть мир с одним соседом, а когда он есть со всеми соседями.

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"Я хочу обратить внимание на одну страну. Территория Беларуси уже применяется для ударов по Украине. И сейчас видим большую угрозу. Россия пытается прямо втянуть Беларусь в эту войну, разыгрывая провокацию с тем, что мы якобы готовим удар по этой стране. Косвенно она втянула их. А стремится втянуть напрямую", - подчеркнул он.

Президент подчеркнул, что Украина не планировала и не планирует военных мер против Беларуси. Украину, добавил он, интересует только восстановление своей территориальной целостности.

"Но чтоб полностью снять эту провокацию, чтобы снять эти нарративы, которые звучат от Лукашенко, чтобы снять даже предположения относительно любой угрозы якобы от нас, мы предлагаем свое решение. На границе Украины и Беларуси может быть размещена миссия международных наблюдателей для мониторинга ситуации. Формат может быть проработан нашими дипломатами. Я прошу вас на уровне "Группы семи" поддержать эту нашу инициативу", - сказал Зеленский.

РФ втянула в войну против Украины Беларусь: что известно

С начала полномасштабной агрессии против Украины РФ активно использует территорию Беларуси для нанесения ударов по украинским городам. Именно оттуда шли войска оккупантов для штурма Киева. Как отмечают эксперты, угроза со стороны Беларуси будет сохраняться до конца года.

6 октября в Беларуси заявили, что готовы вместе с Россией "защищать" "Союзное государство". В тот же день российские войска впервые с конца августа ударили по украинским городам из воздушного пространства Беларуси.

10 октября Лукашенко вновь заявил, что на Беларусь готовилось нападение. Он подчеркнул, что его якобы предупредили о возможных ударах. В тот же день, на фоне массированного ракетного удара по Украине, Лукашекно созвал военных и силовиков на совещание.

После этого в ISW объяснили, как Россия использует Беларусь в войне против Украины. Дополнительные силы в стране необходимы Путину для отвлечения группировки украинских сил на северных рубежах. Впоследствии эксперт ответил, чем вступление в войну обернется для Лукашенко. Он пояснил, что самопровозглашенного президента уничтожат быстрее, чем Путина.

По информации разведки, РФ перебрасывает в Беларусь иранские дроны-камикадзе Shahed-136. Кроме этого сегодня, 11 октября, стало известно, что в Беларуси начали проверку армии. Также СМИ сообщили, что Минск перебрасывает дополнительную технику на границу с Украиной.

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