Новый владелец получит право беспрепятственно передавать третьим лицам откровенные переписки и разговоры пользователей с ИИ-терапевтами.

Коалиция из 42 генеральных прокуроров США пытается заблокировать продажу платформы Character.ai и огромного массива пользовательских данных, включая архивы бесед более 21 миллиона пользователей, среди которых свыше 2 млн. несовершеннолетних. Об этом пишет Gizmodo.

Основанный почти пять лет назад стартап Character.ai позволяет создавать кастомных виртуальных ИИ-компаньонов, многие из которых основаны на образах знаменитостей или известных вымышленных персонажей. Платформа оказалась в центре скандалов в 2024 году, когда жительница Флориды подала на нее в суд, обвинив сервис в доведении до самоубийства ее 14-летнего сына.

За этим последовали и другие иски – в частности, от генерального прокурора Кентукки, где утверждалось, что ИИ подталкивал пользователей к селфхарму, голоданию и суициду. Детали этих обвинений были рассекречены в судебных документах в прошлом месяце.

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В апреле 2025 года организация Common Sense Media совместно с лабораторией психического здоровья Стэнфордской медицинской школы опубликовала отчет о рисках ИИ-компаньонов и рекомендовала запретить их для несовершеннолетних. Позже в том же году Character.ai ввела ограничения для подростков, сократив время использования платформы до одного часа в день и усилив проверку возраста.

В октябре 2026 года компания подала заявление о банкротстве, сославшись на "серьезные юридические, регуляторные и операционные трудности". На фоне этого корпорация Disney – которая ранее требовала от стартапа прекратить использование своих защищенных авторским правом персонажей – наняла генерального директора Character.ai Карандипа Ананда на должность своего первого в истории технического директора (CTO) и предложила работу почти 70 бывшим сотрудникам компании.

Кроме того, Disney предложила 20 миллионов долларов за неэксклюзивную лицензию на интеллектуальную собственность стартапа. Эта сделка пока не одобрена судом и также вызывает возражения со стороны прокуроров, хотя, по имеющимся данным, она не включает передачу личных данных и чатов.

Однако основное беспокойство властей вызывает именно аукцион по продаже самой платформы и базы данных. Генпрокурор Калифорнии Роб Бонта назвал планируемую сделку "вопиющей", подчеркнув, что финансовый крах компании не дает права торговать чужой приватностью. Власти требуют остановить передачу базы или как минимум вырезать из нее детские профили и личные беседы.

По данным The Wall Street Journal, единственным известным претендентом на покупку стала фирма Smirks and Pangs Acquisition, которую зарегистрировали в штате Делавэр всего за день до выбора основного покупателя. По условиям договора она получит право игнорировать просьбы удалить переписки и сможет перепродавать их кому угодно.

Ранее ученые выявили, что ChatGPT составляет психологический профиль каждого пользователя. В современном цифровом мире персонализация давно стала привычным явлением, но память чат-ботов выводит этот механизм на новый уровень.

УНИАН уже писал, что ИИ-компании готовятся к масштабной катастрофе, которая может состояться уже в ближайшие 6 месяцев. В качестве базового сценария рассматривают крупную кибератаку, которая может нарушить работу банков, интернета или даже систем электроснабжения.

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