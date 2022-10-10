Диктатор подчеркнул, что его якобы предупредили, что по Беларуси хотят нанести удары.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко "отличился" новой порцией скандальных обвинений в том, что Украина и НАТО хотят напасть на его страну.

Об этом он заявил после совещания с военными и силовиками, пишут пропагандистские СМИ.

По его словам, вчера Беларусь якобы получила данные о том, что Украина готовит удар по Беларуси.

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"Вчера уже по неофициальным каналам нас предупредили о нанесении удара по Беларуси с территории Украины. Как было заявлено:"мы сделаем так, что это будет Крымский мост-2". Мой ответ был простым: "Доложите президенту Украины и другим умолишенным, что Крымский мост им покажется цветочками, если они коснутся своими грязными руками хоть до одного метра нашей территории", - пафосно заявил белорусский диктатор.

Более того, Лукашенко в своей безумной речи коснулся не только Украины, но и НАТО, пофантазировав о "ядерных ударах".

"Киев начал процесс открытия Второго фронта - против Беларуси, а Запад обсуждает возможность нанести по ней ядерный удар", - заявил он.

Роль Беларуси в войне России против Украины

Белорусский диктатор Александр Лукашенко, лояльный к агрессивной политике своего единственного союзника Владимира Путина, с первых дней полномасштабного вторжения РФ в Украину предоставил Кремлю в пользование военные базы республики. Именно с территории Беларуси российские танки прорывали границу с Украиной.

С территории Беларуси ведется ракетный обстрел украинских городов.

И хоть сам Лукашенко пытается оспорить факт военного сотрудничества с путинским режимом, на Беларусь, как и на Россию, наложены новые европейские санкции.

Вместе с тем сейчас регулярная белорусская армия не принимает прямого участия во вторжении в Украину. Хотя некоторые эксперты считают это вопросом времени. Москва продолжает вербовать на войну отдельных белорусских "добровольцев", организовав им обучение на территории РФ.

Несколько дней назад русские войска впервые с конца августа ударили по украинским городам из воздушного пространства Беларуси с Ту-22 м3 стратегической авиации.

В целом, по мнению проекта "Беларускі Гаюн", угроза ракетного обстрела Украины со стороны Беларуси будет сохраняться до конца года.

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