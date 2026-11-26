Сам по себе возраст не может служить основанием для отчисления, однако тех, кто лишь формально является студентом и не выполняет учебный план, лишат статуса обучающегося.

В украинских высших учебных заведениях могут проверять студентов в возрасте от 25 лет, чтобы выяснить, действительно ли они учатся и соблюдают ли правила зачисления.

В то же время сам по себе возраст не является основанием для отчисления или лишения отсрочки от мобилизации. Решение по каждому студенту должно приниматься индивидуально, исходя из конкретных фактов. Об этом рассказал заместитель министра образования Николай Трофименко в интервью РБК-Украина.

Что именно будут проверять у студентов в возрасте от 25 лет

Проверки в вузах будут касаться двух основных вопросов: соблюдает ли учебное заведение правила зачисления и действительно ли ведется обучение.

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По словам Трофименко, особое внимание к поступлению в аспирантуру не означает, что можно игнорировать возможные нарушения на других уровнях образования.

Чиновник подчеркнул, что обучение не должно использоваться в качестве формального прикрытия для получения отсрочки от мобилизации.

Могут ли отчислить студента только из-за возраста

Заместитель министра отдельно подчеркнул, что возраст старше 25 лет сам по себе не является нарушением и не может служить основанием для отчисления.

Человек имеет право менять профессию и получать новое образование даже в 30 или 40 лет. Например, взрослый студент может поступить в университет, чтобы получить инженерную специальность и работать в энергетической отрасли.

"Мы заинтересованы в том, чтобы взрослые учились", – отметил Трофименко.

Отсрочка зависит от формы обучения и уровня образования

В МОН напомнили, что право на отсрочку от мобилизации определяется законодательством. Для студентов оно, в частности, зависит от формы получения образования и его уровня по сравнению с уже полученным.

В частности, значение имеют дневная или дуальная форма обучения, а также то, получает ли человек более высокий уровень образования.

Трофименко пояснил, что поступать повторно на тот же образовательный уровень не запрещено. Однако в таком случае студенческая отсрочка на этом основании не предоставляется.

Кого могут отчислить после проверок в вузах

Во время проверок важно установить, действительно ли студент выполняет учебный план и как оцениваются его знания. Именно конкретные факты должны служить основанием для выводов о возможных нарушениях.

"Во время проверки нужны факты: выполняет ли студент учебный план, как оцениваются его знания", – пояснил заместитель министра.

Он также подчеркнул, что каждое решение об отчислении должно быть индивидуальным и соответствовать законодательству.

Если же в сведениях об образовании обнаружатся ошибки, их нужно исправлять через соответствующее учебное заведение. Это необходимо, чтобы человек мог подтвердить свое законное право на отсрочку от мобилизации.

Проверки в украинских вузах

Как сообщал УНИАН, в январе 2027 года в украинских вузах начнется повторная проверка студентов в возрасте старше 25 лет. Число студентов старше 25 лет выросло примерно с 30 тысяч в 2021–2022 годах до 217 770 человек. В некоторых учебных заведениях такие студенты составляют до 98% контингента.

В МОН подчеркнули, что проверки выявляют многочисленные нарушения при зачислении, обучении и оценке студентов. Ректоров призвали проверить результаты обучения во время текущей сессии.

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