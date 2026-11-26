По данным российских СМИ, его подозревают в получении взятки в особо крупном размере. При этом сам военачальник вину не признает.

В Москве взяли под стражу заместителя главнокомандующего Воздушно-космическими силами России по вооружению генерал-полковника Юрия Грехова. Как пишет Baza, его подозревают в получении взятки в особо крупном размере. При этом официально обстоятельства уголовного дела и статью обвинения пока не раскрывают.

Меру пресечения 64-летнему военачальнику 25 ноября избрал 235-й гарнизонный военный суд Москвы. Соответствующее ходатайство направило Главное военное следственное управление Следственного комитета России.

Как следует из данных судебной картотеки, Грехова арестовали в рамках уголовного дела. Однако статью Уголовного кодекса России, по которой проходит дело генерала, и подробности расследования не обнародовали.

Видео дня

Как пишет Baza, военачальника подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Об этом также сообщает РБК со ссылкой на два источника.

По данным издания, Грехов не признает вины. В то же время позиция его защиты, срок содержания под стражей и другие обстоятельства дела пока неизвестны.

Кто такой Юрий Грехов

Юрий Грехов занимает должность заместителя главнокомандующего Воздушно-космическими силами России по вооружению с 2021 года. До этого он руководил войсками противовоздушной и противоракетной обороны страны.

Большая часть его военной карьеры была связана с развитием системы противовоздушной обороны. Грехов родился 15 октября 1962 года в Горьком, ныне Нижнем Новгороде. На военной службе находится с 1979 года.

Свою карьеру начал с должности начальника расчета, впоследствии возглавлял радиотехническое отделение батареи и командовал зенитным ракетным дивизионом на Северном Кавказе. Также служил на Камчатке и в Тихоокеанском флоте.

В 2005 году Грехов поступил в Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил России. В декабре 2013 года стал начальником штаба – первым заместителем командующего войсками противовоздушной и противоракетной обороны.

В декабре 2014 года указом Путина Грехову присвоили звание генерал-майора. Четыре года спустя он возглавил войска противовоздушной и противоракетной обороны России, став заместителем главнокомандующего Воздушно-космическими силами.

11 июня 2021 года российский президент подписал указ о присвоении ему звания генерал-полковника. В том же году Грехов перешел на должность заместителя главнокомандующего ВКС по вооружению. В то время Воздушно-космические силы России возглавлял генерал армии Сергей Суровикин.

Грехов имеет ученую степень кандидата военных наук. Среди его государственных наград – ордена "За заслуги перед Родиной" III и IV степеней, Александра Невского и "За военные заслуги". Также он получил медаль "Участнику военной операции в Сирии".

Генерал попал под санкции ЕС из-за войны против Украины

На момент начала полномасштабного вторжения России в Украину Грехов уже занимал руководящую должность в Воздушно-космических силах и отвечал за направление вооружения.

21 июля 2022 года его внесли в санкционный список Европейского Союза. В соответствующем решении Совета ЕС российскому генералу вменяли ответственность за действия Воздушно-космических сил России в Украине.

Помимо службы в российском военном ведомстве, Грехов был заместителем председателя Координационного комитета по вопросам противовоздушной обороны при Совете министров обороны государств – участников СНГ.

Одно из его последних публичных выступлений состоялось 17 сентября 2026 года в киргизском городе Чолпон-Ате. Там генерал принял участие в 63-м заседании координационного комитета, в ходе которого обсуждались развитие объединенной системы противовоздушной обороны стран Содружества и военно-техническое сотрудничество.

Другие громкие задержания в РФ

Как сообщал УНИАН, ранее в России задержали двух ученых, разработавших бронированную капсулу для спасения от удара ядерной бомбы.

Задержанные – руководитель Центра Николай Посохов, который непосредственно руководил разработкой мобильного укрытия "Куб-М", и его заместитель Игорь Сосунов. Обоих обвиняют в получении взяток в особо крупных размерах. Одного из них, а именно Посохова, помещают под домашний арест, а другого содержат под стражей.

Вас также могут заинтересовать новости: