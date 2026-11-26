Новая разработка призвана вывести возможности беспилотных грузовых перевозок на уровень.

Китайская компания Air White Whale представила двухдвигательный турбовинтовой W8000 – беспилотный грузовой самолет, рассчитанный на перевозку до 8 тонн груза, сообщает портал TWZ.

W8000 был представлен в Чжухае накануне Международной авиационно-космической выставки Китая, известной как Airshow China. Он призван вывести возможности беспилотных грузовых перевозок на уровень, который в настоящее время доступен только традиционным пилотируемым самолетам.

По заявленной грузоподъёмности W8000 можно будет отнести к одному классу с известным двухмоторным турбовинтовым транспортным самолётом DHC-5 Buffalo. Размеры позволят W8000 перевозить крупногабаритное оборудование, грузы на поддонах, промышленные материалы и другие габаритные грузы.

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Грузоподъемность W8000 значительно превышает показатель предыдущего рекордсмена от Air White Whale, получившего название W5000. Последний рассчитан на перевозку до 5 тонн, что тоже очень много для беспилотника. Как и предыдущая модель, W8000 имеет заднюю рампу для погрузки и разгрузки.

Следует отметить, что на данный момент двухдвигательный турбовинтовой W8000 остаётся проектом на стадии разработки. Заявленная грузоподъемность – лишь целевой показатель, а подробности о дальности полета, максимальной взлетной массе и требованиях к эксплуатации неизвестны.

В любом случае презентация W8000 свидетельствует об амбициях Air White Whale создать целую линейку крупных беспилотных грузовых самолетов. Компания ориентируется на региональные перевозки, логистическое обеспечение отдаленных районов, а также потенциально на военные транспортные миссии.

В коммерческой сфере крупные автономные грузовые самолеты могут оказаться особенно полезными на маршрутах, где железнодорожная или автомобильная инфраструктура развита недостаточно или где регулярное использование традиционной авиации слишком дорого.

Несмотря на отсутствие экипажа на борту, такие самолеты все равно будут нуждаться в техническом обслуживании, наземном персонале, инфраструктуре для погрузки грузов и соответствующей операционной сети.

В конечном итоге аппарат может получить разрешение на полеты в контролируемом воздушном пространстве и заменить пилотируемые самолеты, используемые для региональных грузовых перевозок.

Как считают в TWZ, W8000 может стать дополнительным средством воздушной перевозки грузов для армии Китая. Это особенно актуально для Индо-Тихоокеанского региона, где Китай расширяет сеть военных объектов и островных форпостов, что уже создает потребность в регулярных рейсах.

Дополнительным преимуществом W8000 станет то, что использование беспилотников устраняет риск для экипажа и необходимость в поисково-спасательных операциях для его спасения в случае сбития.

В целом разработка W5000 и W8000 свидетельствует о растущем интересе Китая к грузовым БПЛА. Если более мелкие беспилотники всё активнее рассматриваются для доставки на последнем этапе маршрута, то такие самолёты, как W8000, предназначены для перевозки значительных объёмов грузов между логистическими центрами.

Беспилотная авиация Китая – последние новости

Разработкой беспилотных транспортных самолетов в Китае занимается не только Air White Whale. Ранее стало известно о первом полете Changying-8 (CY-8) от NORINCO, который считается одним из самых тяжелых в мире беспилотных транспортников.

Первые испытания CY-8 провели в китайском городе Чжэньчжоу. Беспилотник взлетел после разбега длиной 280 метров и находился в воздухе около получаса. Во время полёта специалисты протестировали основные бортовые системы, в частности авионику, силовую установку и оборудование для управления полётом.

Сообщалось также о первом полете китайского гибридного беспилотного транспортного самолета YH-1000S. Разработчики надеются, что он будет использоваться для международных грузовых перевозок, спасательных миссий, метеорологического наблюдения и контроля морского пространства.

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