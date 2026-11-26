Стоимость лазерных систем за последние десятилетия существенно снизилась, и, как следствие, в мире начали появляться образцы лазерного оружия, отметил эксперт.

Ключевыми недостатками лазерного оружия являются ограниченная дальность действия и существенная зависимость от погодных условий. Об этом в комментарии УНИАН сказал авиационный эксперт Богдан Долинце, отвечая на вопрос о том, что в Украине впервые в мире ударный дрон с реактивным двигателем был сбит благодаря применению технологии боевого лазера.

"Если говорить о лазерном перехвате воздушных целей, то как технология это не является новым решением. В целом в мире уже более 10 лет разрабатываются различные системы лазерного уничтожения или поражения воздушных целей, прежде всего беспилотников, в связи с их меньшей высотой полета и меньшей толщиной корпуса. Поэтому их проще поразить лазером, в отличие от тяжелых бронированных самолетов, находящихся на большой высоте", – отметил он.

По его словам, стоимость лазерных систем за последние десятилетия существенно снизилась, и, как следствие, в мире начали появляться образцы лазерного оружия.

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"Но ключевым его недостатком является ограниченная дальность действия – 1000–1500 метров. И они существенно зависят от внешних погодных условий", – подчеркнул Долинце.

При этом он добавил, что лазерные системы пока не очень распространены.

"Если говорить о конкретном сбивании, то речь шла об объектной системе перехвата, которая, вероятно, была частью частной системы ПВО. То есть речь идет о системе, которую устанавливают рядом с определенным объектом или непосредственно на нем – например, на крыше или на специальных стационарных вышках вокруг", – отметил авиаэксперт.

Долинце отметил, что информации о серийном производстве лазерной установки противовоздушной обороны Blysk нет, но уже несколько лет различные украинские производители заявляли, что ведут разработки таких систем.

"И сейчас мы видим фактически одно из первых боевых применений", – добавил он.

Авиаэксперт подчеркнул, что это направление является перспективным именно как объектная система ПВО, то есть для поражения целей на дальности примерно от 400 до 1000 метров, поскольку на больших расстояниях такая система, как правило, существенно теряет эффективность.

Лазерное оружие на войне в Украине – что известно

Как сообщал УНИАН, советник президента Украины Владимира Зеленского по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей (Флэш) Бескрестнов сообщил в соцсетях, что во время защиты одного из украинских инфраструктурных объектов впервые в мире был сбит ударный дрон с реактивным двигателем благодаря применению технологии боевого лазера

В частности, он отметил, что лазерные установки противовоздушной обороны Blysk от компании Carmin Sky демонстрируют первые результаты в боевых условиях.

Флэш рассказал, что боевой лазер, который использовался для защиты объекта критической инфраструктуры, сбил российский реактивный дрон "Герань".

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