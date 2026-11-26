Румынский лидер не ожидает прорыва в ближайшее время и объяснил, на что делает ставку Кремль этой зимой.

В этом году война в Украине вряд ли закончится, а более реальные перспективы мира могут появиться только весной 2027 года. Такое мнение президент Румынии Никушор Дан высказал перед заседанием Европейского совета в Брюсселе.

Журналисты спросили румынского лидера, возможен ли мир в Украине ещё до конца 2026 года. Дан не стал скрывать своего скептицизма.

"На данный момент я не слишком оптимистично настроен", – сказал Дан.

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По его мнению, Москва сейчас рассчитывает на зиму. Как пояснил президент Румынии, в Кремле надеются, что перебои в работе украинской энергосистемы станут дополнительным способом давления на украинцев.

"Я думаю, что больше шансов на мир будет весной следующего года", – отметил президент Румынии.

В то же время, по словам Дана, для этого важно не прекращать помощь Украине и еще сильнее давить на Россию. Кроме того, румынский лидер убежден, что европейцы не останутся в стороне от дальнейших обсуждений и переговоров о завершении войны в Украине.

Война в Украине – другие новости

Ранее лидер парламентской фракции ультраправого "Национального объединения" во Франции Марин Ле Пен обозначила три возможных сценария развития войны в Украине. Первый – прямое вмешательство НАТО, которое, по её словам, грозит Третьей мировой войной. Второй – конфликт, затянувшийся на годы. Третий – все страны наконец осознают последствия. Она также пообещала, что в случае победы на президентских выборах будет вести переговоры со всеми сторонами конфликта.

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