Цели вражеского удара остаются прежними.

Российские оккупанты завершают подготовку к новому массированному удару по Украине, и, по данным разведки, целями этой атаки станут энергетика и логистика, объекты жизнеобеспечения в городах и населенных пунктах. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, подводя итоги селекторного совещания.

Президент отметил, что в настоящее время он ожидает доклада от Министерства иностранных дел о результатах переговоров с партнерами о передаче Украине средств ПВО. Ключевая задача, по словам президента, – это ракеты-перехватчики для систем Patriot и NASAMS.

Также президент отметил, что россияне не прекращают свои атаки на подстанции, воздушные линии электропередачи и всю сеть электроснабжения в Украине.

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"Ситуация на сегодняшний день особенно сложная в Днепре, в Днепровском районе области, а также в Павлограде. Все необходимые силы для ремонтов задействованы. Отмечу работу также в Одессе и области, в Харьковской области, в Конотопе и в целом в Сумской области. Важно, что резервное оборудование есть, ремонтные бригады профессиональны и работа ведется круглосуточно", – подчеркнул президент.

Российские удары: важные новости

Напомним, в ночь на 26 ноября российские оккупанты нанесли удар баллистическими ракетами по Киеву. В результате этой атаки пострадали семь человек. Мэр города Виталий Кличко сообщил о попаданиях ракет в Деснянском районе – по промзоне и нежилому зданию. Также ракеты попали в торговый центр в столице.

Уже 26 ноября российские оккупанты атаковали Харьков с помощью дронов. Попадания зафиксировали, в частности, по зданию вуза, в результате чего погибла одна женщина. Еще шесть человек пострадали в результате атаки.

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