В результате атаки вражеских дронов на Харьков погибла женщина, повреждено здание высшего учебного заведения.
По информации мэра города Игоря Терехова, под ударом оказался Киевский район, где зафиксировано попадание в один из вузов.
По его данным, есть информация о погибшей женщине.
Как отметил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, враг несколько раз нанес удары по Киевскому району города.
"По предварительной информации, в Киевском районе погибла 86-летняя женщина. Также ранен 75-летний мужчина", – заявил он. Женщина погибла из-за попадания в частный дом.
Впоследствии чиновник добавил, что в Киевском районе – еще трое пострадавших.
"Женщины 53 и 66 лет получили ожоги, им оказывается медицинская помощь. 18-летняя девушка перенесла острую стрессовую реакцию", – сообщил Синегубов.
Позже начальник ОВА уточнил, что количество пострадавших возросло до шести. Стало известно о ранениях мужчин 75 и 52 лет.
Как заявил Суспильному директор городского департамента чрезвычайных ситуаций Богдан Гладких, из-за удара реактивного "Шахеда" получил повреждения корпус Национального аэрокосмического университета имени Жуковского "Харьковский авиационный институт".
"БпЛА типа "Шахед" попал в корпус учебного заведения, там сейчас продолжаются тушения пожара, а также аварийно-спасательные работы. Удар пришелся непосредственно в центральный учебный корпус, есть большие разрушения и разрушения перекрытия и стен. Есть очаг возгорания, сейчас там работают подразделения ГСЧС", – рассказал Гладких.
По его словам, люди ранений не получили, находились в укрытии.
Другие вражеские атаки на Харьков
Под утро 26 ноября россияне нанесли удар дронами по Харькову. Мэр Игорь Терехов сообщил о попаданиях в двух районах – Новобаварском и Холодногорском
В частности, в Новобаварском районе дрон "Шахед" поразил многоэтажный дом – загорелась квартира на 15-м этаже. Погибла супружеская пара, находившаяся в квартире.