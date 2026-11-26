В результате атаки поврежден учебный корпус ХАИ.

В результате атаки вражеских дронов на Харьков погибла женщина, повреждено здание высшего учебного заведения.

По информации мэра города Игоря Терехова, под ударом оказался Киевский район, где зафиксировано попадание в один из вузов.

По его данным, есть информация о погибшей женщине.

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Как отметил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, враг несколько раз нанес удары по Киевскому району города.

"По предварительной информации, в Киевском районе погибла 86-летняя женщина. Также ранен 75-летний мужчина", – заявил он. Женщина погибла из-за попадания в частный дом.

Впоследствии чиновник добавил, что в Киевском районе – еще трое пострадавших.

"Женщины 53 и 66 лет получили ожоги, им оказывается медицинская помощь. 18-летняя девушка перенесла острую стрессовую реакцию", – сообщил Синегубов.

Позже начальник ОВА уточнил, что количество пострадавших возросло до шести. Стало известно о ранениях мужчин 75 и 52 лет.

Как заявил Суспильному директор городского департамента чрезвычайных ситуаций Богдан Гладких, из-за удара реактивного "Шахеда" получил повреждения корпус Национального аэрокосмического университета имени Жуковского "Харьковский авиационный институт".

"БпЛА типа "Шахед" попал в корпус учебного заведения, там сейчас продолжаются тушения пожара, а также аварийно-спасательные работы. Удар пришелся непосредственно в центральный учебный корпус, есть большие разрушения и разрушения перекрытия и стен. Есть очаг возгорания, сейчас там работают подразделения ГСЧС", – рассказал Гладких.

По его словам, люди ранений не получили, находились в укрытии.

Другие вражеские атаки на Харьков

Под утро 26 ноября россияне нанесли удар дронами по Харькову. Мэр Игорь Терехов сообщил о попаданиях в двух районах – Новобаварском и Холодногорском

В частности, в Новобаварском районе дрон "Шахед" поразил многоэтажный дом – загорелась квартира на 15-м этаже. Погибла супружеская пара, находившаяся в квартире.

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