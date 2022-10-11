Решение привлечь регулярную армию РБ к боевым действиям станет последним решением белорусского диктатора.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко принял решение о развертывании объединенной армии с Россией. Однако привлечение военных РБ к вторжению может стать для его режима роковым решением.

Об этом заявил российский оппозиционный политик и журналист Игорь Яковенко в интервью OBOZREVATEL.

"Если вопреки моим ожиданиям Лукашенко действительно втянет свою армию, тогда он прикует себя цепью к Путину окончательно, тогда эти два режима упадут одновременно", - заявил он.

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Яковенко отметил, что трудно оценить достоверность информации о вероятности привлечения военных Беларуси к войне против Украины. Однако белорусов довольно быстро ждет поражение на поле боя.

"Я не знаю, насколько достоверной является эта информация, но если он действительно решит использовать свою армию против Украины, то, я думаю, это будет конец Лукашенко. Возможно, он будет уничтожен раньше, чем Путин. Его армию уничтожат достаточно быстро, и опоры внутри страны не останется. Мне кажется, это будет последнее действие Лукашенко", - добавил Яковенко.

Участие Беларуси в войне

С начала полномасштабного вторжения Россия использует Беларусь как плацдарм для авиаударов по Украине.

Несмотря на недавние заявления Лукашенко о том, что в Беларуси не будет проводиться мобилизация, вероятность возможного нападения со стороны Беларуси постоянно обсуждается.

В Центре противодействия дезинформации при СНБО считают, что Лукашенко находится перед выбором: либо входить в конфронтацию с российским диктатором Путиным, либо отправить на войну белорусскую армию. В ЦПД считают, что вероятность последнего сценария достаточно высока.

10 октября Лукашенко заявил, что договорился с Владимиром Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск.

В офисе президента Украины задались вопросом, готовы ли в Беларуси к последствиям собственных решений.

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