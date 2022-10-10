Комментарии относительно совещания ожидаются со временем.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко срочно созвал военных и силовиков на совещание. Оно должно было начаться в 11:00.

Об этом сообщает Телеграм-канал "Пул первого".

"Пул ожидает комментариев Первого (Лукашенко - УНИАН) по обстановке", - говорится в сообщении.

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К слову, Лукашенко созвал силовиков и военных на фоне массированного ракетного удара по Украине.

Роль Беларуси в войне России против Украины

Белорусский диктатор Александр Лукашенко, лояльный к агрессивной политике своего единственного союзника Владимира Путина, с первых дней полномасштабного вторжения РФ в Украину предоставил Кремлю в пользование военные базы республики. Именно с территории Беларуси российские танки прорывали границу с Украиной.

С территории Беларуси ведется ракетный обстрел украинских городов.

И хоть сам Лукашенко пытается оспорить факт военного сотрудничества с путинским режимом, на Беларусь, как и на Россию, наложены новые европейские санкции.

Вместе с тем сейчас регулярная белорусская армия не принимает прямого участия во вторжении в Украину. Хотя некоторые эксперты считают это вопросом времени. Москва продолжает вербовать на войну отдельных белорусских "добровольцев", организовав им обучение на территории РФ.

Несколько дней назад российские войска впервые с конца августа ударили по украинским городам из воздушного пространства Беларуси с Ту-22 м3 стратегической авиации.

В целом, по мнению проекта "Беларускі Гаюн", угроза ракетного обстрела Украины со стороны Беларуси будет сохраняться до конца года.

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