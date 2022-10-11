Беларусь проверяет свои Вооруженные силы/ t.me/modmilby

В Беларуси начата проверка Вооруженных сил.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Беларуси.

Отмечается, что проверку начали сегодня, 11 октября. Она имеет комплексный характер и охватывает важнейшие вопросы проверки готовности к выполнению задач по назначению.

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"Во время проверки военные части и подразделения отработают вопросы приведения в боевую готовность, совершения марша, развертывания в назначенных районах с выполнением учебно-боевых задач", - сообщили в ведомстве.

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Участие Беларуси в войне 

С начала полномасштабного вторжения Россия использует Беларусь как плацдарм для авиаударов по Украине. 

Несмотря на недавние заявления Лукашенко о том, что в Беларуси не будет проводиться мобилизация, вероятность возможного нападения со стороны Беларуси постоянно обсуждается.

В Центре противодействия дезинформации при СНБО считают, что Лукашенко находится перед выбором: либо входить в конфронтацию с российским диктатором Путиным, либо отправить на войну белорусскую армию. В ЦПД считают, что вероятность последнего сценария достаточно высока.

10 октября Лукашенко заявил, что договорился с Владимиром Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск.

В Офисе президента Украины задались вопросом, готовы ли в Беларуси к последствиям собственных решений.

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