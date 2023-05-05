Один з пассажиров увидел, как беспилотник целился в борт самолета.

Неопознанный беспилотник попытался атаковать AirbusА320 авиакомпании "Аэрофлот" во время посадки в московском международном аэропорту "Шереметьево".

Опасно приближающийся к самолету коптер заметил один из пассажиров рейса Самара - Москва. По его словам, дрон целился в борт самолета, и когда до касания оставалось несколько десятков метров, то внезапно сменил курс и улетел в сторону лесополосы рядом с аэродромом, сообщает российский Telegram-канал Mash.

После посадки он передал информацию службе безопасности "Шереметьево", и там начали проверку.

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Вместе с тем государственное пропагандистское агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу "Аэрофлота" опровергло информацию о сближении беспилотника с самолетом компании.

"Информация о сближении неопознанного беспилотного летательного аппарата с воздушным судном не нашла подтверждения. Возможно, это был оптический обман или, что вероятнее всего, пассажиру просто померещилось", — отметили в компании.

Беспилотники атакують столицу России - последние факты

В ночь на 3 мая появилось видео, на котором два беспилотника атаковали Кремль. Один из дронов ударился в крышу здания и загорелся.

В тот же день российские Telegram-каналы сообщили, что в Подмосковье, недалеко от города Коломина упал неизвестный беспилотник.

В конце апреля под Москвой, всего за 300 метров от жилых домов, упал дрон с 17 кг взрывчатки.

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