В Институте изучения войны отметили, что в России пытаются притянуть религию в войну против Украины.

Российские власти используют военное положение, которое объявил президент РФ Владимир Путин, чтобы облегчить мобилизацию. Войну в Украине пытаются согласовать с религиозными концепциями.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны.

Отмечается, что президент Российской Федерации Владимир Путин 25 октября провел заседание координационного совета, в ходе которого мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что нужно ввести дополнительные меры безопасности в приграничных областях. При этом российский президент заявил, что правительство РФ должно работать в высоком темпе.

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Эксперты считают, что это указывает на намерение Кремля использовать объявление военного положения для облегчения мобилизации.

Также аналитики указали на то, что российские чиновники все чаще пытаются согласовать войну России против Украины с различными религиозными концепциями. Предположительно, таким образом пытаются удовлетворить религиозные меньшинства в составе армии РФ.

Так, помощник секретаря Совбеза РФ Алексей Павлов 25 октября заявил, что необходима "полная десатанизация" Украины. По его словам, общество в Украине определяется "фанатиками", которые намерены отказаться от ценностей РПЦ, ислама и иудаизма.

В свою очередь главарь Чечни Рамзан Кадыров заявил, что война против Украины – джихад против украинского "сатанизма".

Аналитики отмечают, что подобные заявления лишь попытки отвлечь инакомыслие в религиозных меньшинства, которые сформировались в рядах российской армии.

Мобилизация в России - что известно

21 сентября президент Российской Федерации Владими Путин объявил частичную мобилизацию, но уже через месяц заявил о ее завершении. При этом СМИ сообщили, что собрать удалось минимум 492 тысяч мобилизованных.

Кроме того, появилась информация, что мобилизованные россяине проходят лишь двухнедельные учения, после чего их бросают на самые горячие участки фронта. На этом фоне у резервистов крайне низкая мотивация, доходит до побегов солдат из воинских частей. Также уже появляются сообщения о смерти новобранцев на войне против Украины.

По данным Генштаба ВСУ, российское командование работает с освобожденными в связи с ранениями военными, чтобы они вернулись на фронт.

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