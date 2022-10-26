По данным СМИ, министерство Шойгу собрало не менее 492 тысяч мобилизованных.

В Российской Федерации осуществляется поиск дополнительных источников пополнения боевых потерь.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ в Facebook.

Российское командование продолжает работу с освобожденными в связи с ранениями военнослужащими.

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Отмечается, что им предлагают пройти переобучение на учетные специальности, связанные с меньшим объемом физической нагрузки.

Мобилизация в России

21 сентября Путин в ответ на военные поражения на фронте объявил в России частичную мобилизацию. Однако уже через месяц заявил, что она завершена.

По мнению западных экспертов, ход принудительной мобилизации временно приостановили, чтобы освободить бюрократическую пропускную способность для обычного осеннего призыва.

По данным СМИ, министерство Шойгу собрало минимум 492 тысяч мобилизованных.

Мобилизованных после двухнедельных учений с оружием бросают на самые горячие участки фронта. Среди резервистов отмечается крайне низкая мотивация, фиксируют нередкие случаи бегства солдат из воинских частей.

В российских городах уже появляются сообщения о смерти новобранцев на войне.

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