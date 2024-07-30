Они очень мотивированы и подразделения соревнуются за то, чтобы к ним пришли служить бывшие заключенные.

Бывшие заключенные, которые добровольно решили пойти служить в Вооруженные силы Украины являются очень мотивированными и показывают хорошие результаты на поле боя. Об этом сказал военнослужащий батальона специального назначения "Шквал" 5-й отдельной мотопехотной бригады им. кошевого атамана Костя Гордиенко Виктор.

"Если брать по мотивации, то такую мотивацию последний раз я видел в 2022 году. Они достаточно мотивированы. Имеют желание учиться, всегда готовы к выполнению задач и показывают себя с положительной стороны", - сказал он.

Виктор отметил, что в его подразделении служат бывшие осужденные, которые приняли решение изменить свою судьбу и вступили в ряды Вооруженных сил Украины. "Они очень мотивированы, уже достаточно ярко показали себя на выполнении задач. На них возлагаются большие надежды и они имеют большие перспективы в ВСУ", - подчеркнул он.

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По его словам, никакого недоверия к этим добровольцам нет, потому что с момента, когда они подписали контракт, то стали военнослужащими ВСУ. "Нет такого, что им не доверят, они выполняют задачи наравне с другими и показывают себя с положительной стороны, в частности, на выполнении задач", - сказал военнослужащий батальона специального назначения "Шквал".

Он отметил, что пытаются набрать побольше бывших осужденных и для этого есть военнослужащие, которые ездят по колониям и проводят собеседования, а затем добровольцы проходят ВВК и после решения суда они попадают в подразделение, где проходят соответствующее обучение, подготовку и затем выполняют задачи.

Виктор рассказал, что есть очень существенное отличие от российской практики вербовки осужденных. "Там была частная военная компания, а у нас они становятся военнослужащими ВСУ и имеют все гарантии, у них заключен контракт. И отношение к ним как к военнослужащим", - подчеркнул он.

По его словам, сначала они проходят общий базовый курс военной подготовки, после этого идет профессиональная подготовка. "Подавляющее большинство задач - это штурмовые действия", - сказал военнослужащий батальона специального назначения "Шквал".

Мобилизация осужденных в Украине

Как сообщал УНИАН, министр юстиции Украины Денис Малюська отмечал, что у украинских осужденных, которых мобилизуют на войну, есть существенное отличие по сравнению с россиянами - это мотивация и настрой наших заключенных, которые присоединяются в ряды Вооруженных сил.

Он отметил, что если говорить о российской модели, то это были или принуждение, или деньги, или желание выйти на свободу, хотя даже в меньшей степени, потому что они попадали в гораздо больший ад, чем они были в тюрьме.

Отличием между мобилизацией осужденных в Украине и РФ он называет добровольность.

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