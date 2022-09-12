Оккупанты не могут смириться с разгромом на Харьковском направлении, поэтому продолжают оправдываться фейками.

Российские пропагандисты придумали новую ложь о контрнаступлении украинских военных в Харьковской области. На этот раз им мерещатся "войска НАТО" в Волчанске.

На очередную порцию однотипных фейков обратил внимание блогер и офицер ВСУ Анатолий Штефан ("Штирлиц").

Идентичные несуразицы о НАТО в Волчанске почти одновременно появились на пропагандистских каналах в Telegram. Его активно тиражируют российские "военкоры", которые ежедневно пишут о войне в Украине.

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По версии пропагандистов, "войска НАТО" зашли не только в Волчанск, но и в Казачью Лопань. Украинских военных якобы в этих городах практически нет, есть только "англоязычные".

"Волчанск заняли войска НАТО. Именно так и никак иначе. Пишут оттуда, что украинских нацистов в городе практически нет. Много чернокожих и англоязычных. Такая же ситуация в Казачьей Лопане", - писали пропагандисты.

В то же время" Штирлиц " напомнил, кто именно освободил Волчанск, добавив фото украинских воинов на фоне украинского флага над административным зданием города.

"Шах и мат", - лаконично прокомментировал офицер.

Война в Украине: актуальные данные

На юге и в Харьковской области продолжается контрнаступление Вооруженных сил Украины, объявленный в конце августа. По словам президента Владимира Зеленского, всего с начала сентября ВСУ освободили около 2 тысяч квадратных километров.

Генштаб отчитывается о десятках деоккупированных сел. 8 сентября стало известно о взятии под контроль Балаклеи, западные СМИ пишут об освобождении Изюма, бои продолжались в Купянске – важном железнодорожном сообщении оккупантов.

По мнению американских чиновников, есть признаки того, что нынешнее наступление может быть ранним этапом наступления, который может значительно отодвинуть линию фронта России.

В то же время в Минобороны РФ отвод войск из Харьковской области называют перегруппировкой - разбитые силы якобы бросят на Донецкое направление.

Вместе с тем по состоянию на 10 сентября оккупанты не оставляли попыток идти в наступление в районах 8 населенных пунктов на Донбассе. Попытки были решительно отбиты ВСУ.

С начала полномасштабного вторжения украинские защитники ликвидировали уже 52 650 оккупантов и уничтожили тысячи единиц вражеской техники.

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