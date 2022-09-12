О пострадавших информации нет.

В ночь на 12 сентября российские оккупанты обстреляли Новобаварский район Харькова, пострадал жилой дом.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

"Под обстрелом Новобаварский район. Попадание в жилой дом. О пострадавших и разрушениях на сейчас информации нет", - написал он.

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Как сообщал УНИАН, 11 сентября во время воздушной тревоги в нескольких областях прозвучали взрывы. В результате российских атак были полностью обесточены Харьковская и Донецкая области, частично – Запорожская, Днепропетровская и Сумская.

В Сумской, Днепропетровской и Полтавской областях уже удалось полностью восстановить электроснабжение.

Позже стало известно, что российские захватчики нанесли удар по Харьковской ТЭЦ. Во многих районах города пропал свет и вода. В сети сообщали, что в Харькове остановилось метро.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил о гибели работника предприятия. На другом объекте в Чугуевском районе мужчина получил взрывную травму. На месте работают спасатели.

Также продолжаются работы по восстановлению электроснабжения в городе и области.

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