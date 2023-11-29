Один из "шахедов" упал почти без разрушений конструкции.

По меньшей мере два вражеских "шахеды", выпущенные по Украине в ночь на 29 ноября, не добрались до целей. Один из них упал во временно оккупированном Крыму, а другой - в Краснодарском крае РФ.

Как сообщают российские паблики, в российском Ейске дрон-камикадзе упал посреди пляжа из-за мощного шторма. На видео с места происшествия видно, что дрон не сдетонировал.

Автор ролика отметил, что дрон достаточно большой. Неизвестно, куда он летел.

В то же время в Крыму "шахед", похоже, разбился в результате падения. В Сети показали лишь обломок дрона.

Ночная атака "шахедов"

В ночь на 29 ноября российские оккупанты снова атаковали территорию Украины. Ударные дроны типа "Shahed" запускали с направления Приморско-Ахтарск - РФ, а управляемые авиационные ракеты Х-59 - из воздушного пространства оккупированной Херсонщины.

В результате боевой работы сил ПВО все вражеские ударные БпЛА уничтожены в пределах Одесской, Днепропетровской, Киевской, Херсонской, Запорожской и Хмельницкой областей. Также уничтожены две управляемые авиационные ракеты на Николаевщине. Третья - не достигла желаемой цели.

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