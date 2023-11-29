Наши защитники сбили 21 БПЛА и две ракеты Х-59.

В ночь на 29 ноября российские оккупанты снова атаковали территорию Украины. Ударные дроны типа "Shahed" запускали с направления Приморско-Ахтарск - РФ, а управляемые авиационные ракеты Х-59 - из воздушного пространства оккупированной Херсонщины.

Как сообщает пресс-служба Воздушных сил ВСУ, всего было запушено 21 БПЛА и 3 ракеты. Основное направление удара беспилотников - Хмельнитчина, а Х-59 - юг страны.

"К отражению воздушного нападения привлечены, истребители зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины. В результате боевой роботы все вражеские ударные БпЛА уничтожены в пределах Одесской, Днепропетровской, Киевской, Херсонской, Запорожской и Хмельницкой областей. Также уничтожены две управляемые авиационные ракеты на Николаевщине. Третья - не достигла желаемой цели", - отчитались украинские защитники.

Видео дня

Война в Украине - последние новости

Недавно в РФ объявили о усиление истребителей Су-57 мини-дронами.

В воздушных силах рассказали, чем будет "лупить" Россия зимой больше всего - ракетами или дронами.

Недавно россияне выпустили рекордное количество ударных БПЛА"Shahed". Всего зафиксировано было пуски около 75"шахедов".

Вас также могут заинтересовать новости: