Польша, Швеция, Финляндия, Испания и Германия могут передать танки Leopard 2 Украине даже без ущерба для обороноспособности этих государств, считает Сергей Згурец.

Западные партнеры приняли решение передать Украине современные боевые танки. Это свидетельствует о том, что красные линии в вопросах поставок тяжелого вооружения стерты.

Как рассказал директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец телеканалу Эспрессо, украинское вооружение словно Mercedes в сравнении с советской техникой, которую используют оккупанты.

"Я думаю, что решение о передаче Leopard в более масштабном формате примут на встрече министров обороны "Рамштайн". А первая передача танков из Польши и Challenger из Британии, которые очень хороши, будет преодолением красной линии, которая так долго существовала в поставках тяжелых вооружений Украине. Я думаю, это как раз тот период, когда лед трогается и в дополнение к БМП мы начнем получать эти мощные западные машины, которые класса Mercedes на поле боя по сравнению с другими образцами советской военной техники, которую мы раньше использовали", - сказал Згурец.

Видео дня

Эксперт добавил, что Польша, Швеция, Финляндия, Испания и Германия могут передать танки Leopard 2 Украине даже без ущерба для обороноспособности этих государств.

Запад передает Украине мощное тяжелое вооружение

11 января президент Польши объявил, что они передадут Украине роту танков Leopard 2.

Ранее Германия согласилась предоставить украинской армии современные БМП Marder.

Также Вооруженные силы Украины вскоре должны получить американские боевые машины пехоты Bradley.

Франция передаст Украине колесные танки и бронетранспортеры Bastion.