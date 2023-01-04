Данные боевые машины значительно повысят боеспособность ВСУ, отметил глава разведки.

Вооруженные силы Украины вскоре должны получить американские боевые машины пехоты Bradley.

Как отметил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в интервью каналу ABC News, данные БМП могут значительно повысить боеспособность ВСУ.

"Мы их ждем. Очень ждем. Это значительно повысит боеспособность наших подразделений", - сказал он.

Буданов поблагодарил США за помощь и попросил продолжить поддержку: "Я обещаю, что теперь это не займет много времени, и каждый налогоплательщик в США сможет увидеть, куда ушел каждый цент. Вместе мы изменим этот мир".

Американские БМП Bradley - что известно

M2 Bradley - боевая машина пехоты США, названная в честь генерала Омара Брэдли. Создана во второй половине 1970-х годов на базе прототипа XM723.

Поступила на вооружение в 1981 году, всего было выпущено 9753 экземпляра всех вариантов. Применялась войсками США в войнах в Персидском заливе, Ираке и в Афганистане.

Экипаж БМП М2 состоит из трёх человек, может перевозить до шести пехотинцев в десантном отделении.

На её базе создана боевая разведывательная машина (Cavalry Fighting Vehicle).