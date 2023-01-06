Речь может идти о передаче 40 БМП.

Федеральное правительство Германии хочет передать Украине боевые машины пехоты Marder и зенитную батарею Patriot.

Как говорится в общем заявлении канцлера Германии Олафа Шольца и президента США Байдена после телефонного разговора между лидерами, США в свою очередь хотят предоставить Украине танки Bradley.

Отмечается также, что обе страны планируют тренировать украинские войска на соответствующих системах. Кроме этого, Германия присоединится к Соединенным Штатам в поставке Украине дополнительной батареи ПВО Patriot.

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В заявлении не приводится информация о количестве техники, которую передаст Германия. По информации SPIEGEL, речь идет о 40 Marder для полного оснащения танково-гренадерского батальона.

Первые такие боевые машины пехоты должны быть завезены в Украину в первом квартале 2023 года. Это могут быть старые модели из запасов, которые сейчас находятся на ремонте, а также модели со складов Бундесвера, которые в ближайшие месяцы будут заменены отремонтированными образцами.

Marder для Украины

В прошлом году было в наличии было около 100 экземпляров БМП Marder, которые были привлечены к "кольцевому обмену" между США и странами ЕС. Так, Греция ранее получила 40 Marder и передала взамен Украине советские БМП-1.

По информации SPIEGEL, еще 60 Marder остаются доступными для передачи ВСУ. Концерн Rheinmetall, который производит эти БМП, по информации журналистов, в течение семи следующих месяцев может подготовить к работе 40 Marder.

В начале января в Бундестаге призвали немедленно передать Украине БМП Marder. Там отметили, что у Германия есть достаточное количество БМП на складах Бундесвера, так же как и запчастей к ним.

БМП Marder - характеристики

Боевая машина Marder производства Rheinmetall была основой танко-гренадерских дивизий Бундесвера с 1970-х годов, в 2010-х ее заменила БМП Puma. В 2020 году Бундесвер заключил контракт с Rheinmetall о продлении срока службы этих БМП и их модернизации. Прежде всего боевые машины должны были получить новый двигатель мощностью более 750 л.с., вместо 600. Предполагалось, что в 2020-2023 годах Rheinmetall поставит модернизированные машины, запчасти к ним и будет проводить подготовку и обучение персонала.

Главное вооружение Marder – 20-мм автоматическая пушка Rheinmetall Mk 20 RH-202. Она обеспечивает скорость снаряда до 1100 м/с и эффективную дальность выстрела до 2-2,5 км. Хотя она имеет высокий темп огня (800-1000 выстрелов в минуту), из-за отсутствия стабилизатора из нее стреляют только короткими очередями и с места.

Marder, в зависимости от модификации, весит 28,5-33,5 тонны. Модель Marder 1A3 может выдержать удары всех российских БМП, БТР и БМД (лобовая часть) и огонь танкового пулемета КПВТ (бортовая и кормовая броня).

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