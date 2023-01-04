Президенты Украины и Франции согласовали дальнейшее сотрудничество по усилению украинской системы противовоздушной обороны.

Президент Владимир Зеленский поблагодарил президента Франции Эммануэля Макрона за решение передать Украине легкие танки и бронетранспортеры Bastion.

Как говорится в сообщении в Telegram-канале Зеленского, президент Украины отметил, что провел длительный и детальный разговор с Макроном относительно текущей ситуации.

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"Поблагодарил за решение передать Украине легкие танки и Bastion, а также за активизацию работы с партнерами в этом же направлении. Согласовали дальнейшее сотрудничество по существенному усилению нашей ПВО и других оборонных возможностей. Также договорились работать над реализацией формулы мира", - сообщил Зеленский.

Он поблагодарил Макрона и добавил, что его лидерство "ускоряет нашу победу".

Что такое БТР Bastion

Bastion — французский многоцелевой бронетранспортер производства компании Acmat.

БТР Bastion поставляются в страны Африки, на Ближний Восток и в Северную Америку.

В октябре 2022 года стало известно Франция передаст Украине 20 колесных БТР ACMAT Bastion.