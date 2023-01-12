По словам секретаря СНБО, процесс освоения новых танков будет происходить "очень и очень быстро".

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Вооруженные Силы Украины за считанные недели научатся управлять танками Leopard.

Он пояснил, что Украина находится в непростом положении, а потому военные очень быстро осваивают новое западное вооружение. По словам секретаря СНБО, процесс освоения новых танков, которые Украина в ближайшее время получит, будет происходить "очень и очень быстро".

"То, что касается наших специалистов в Вооруженных силах, то я уже неоднократно приводил примеры, когда западные партнеры готовили своих специалистов на те или иные виды вооружения, то наши ребята и девушки овладевали ими за считанные недели. Потому что мы находимся в непростом положении", - отметил Данилов.

Видео дня

Предоставление Украине танков

Как ранее сообщал УНИАН, Франция стала первой, кто заявил о предоставлении Украине легких "колесных танков". Это фактически сделало будущую передачу странами Запада тяжелого наступательного вооружения.

Сейчас между Польшей, Францией и Германией продолжаются дискуссии о поставке Украине танков Leopard. Во время визита во Львов президент Польши Анджей Дуда объявил о передаче Украине роты танков Leopard.

После этого на Даунинг-стрит впервые подтвердили, что британское правительство планирует передать Украине боевые танки Challenger 2 для защиты от российского вторжения.

Вас также могут заинтересовать новости: