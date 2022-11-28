Украинские военные продолжают уничтожать боевые запасы и логистические пути врага.

Силы обороны Украины повредили железнодорожный мост вблизи села Старобогдановка Запорожской области (40 км от Мелитополя).

Как сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 18:00 28 ноября, этот мост российские захватчики использовали для доставки вооружения и военной техники.

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Как сообщал Генштаб, накануне в районе Мелитополя ВСУ нанесли удары по оккупантах, в результате чего те понесли немалые потери.

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Как прогнозирует политолог, журналист и офицер ВСУ Тарас Березовец, новым крупным поражением РФ может стать или Бахмутский направление, или освобождение ВСУ Мелитополя, который является крупнейшим железнодорожным узлом на юге Украины.

Как сообщил Мелитопольский городской голова Иван Федоров, российские военные во временно оккупированном Мелитополе бьются в агонии. Коллаборанты обсуждают план побега, гауляйтеры терроризируют медиков, а оккупанты любым способом ищут партизан.

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