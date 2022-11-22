По его мнению, украинские защитники могут освободить Мелитополь или Донецк.

Политолог, журналист и офицер ВСУ Тарас Березовец сделал свой прогноз развития войны зимой.

В ефире "Фейгин Live" он отметил, что никакой заморозки конфликта не будет и военная обстановка останется напряженной в течение всей зимы.

"Климатические условия в Украине такие, что даже если температура ноль здесь очень сыро, особенно на юге. Давайте сюда добавим отключение света. Это все будет гнать армию Украины вперед. Плюс понимание, что Россия сейчас может посыпаться. Два поражения подряд - это плохо, а три поражения подряд - это будет катастрофично. Вот сейчас надо сконцентрировать усилия на нанесении третьего поражения, очевидного для всех. В первую очередь, для российской элиты и российских граждан", - объяснил Березовец.

По словам эксперта, новым большим поражением РФ может стать либо Бахмутское направление, либо освобождение ВСУ Мелитополя, который является крупнейшим железнодорожным узлом на юге Украины.

"Контроль над которым позволит нам разрезать российскую группировку и ликвидировать сухопутный коридор из Ростовской области в оккупированный Крым. Освобождение Мелитополя по сути будет означать обрушение всей российской системы обороны, после которой они начнут откатываться сами", - подчеркнул офицер.

По его мнению, россияне покинут Запорожскую и Херсонскую область, как до этого вышли из Херсона, чтобы закрепиться в Крыму.

Еще один вариант большого поражения - на Донбассе.

"До Донецка Бахмут же очень близко. Если сломать их военную машину там, то возвращение контроля над Донецком это лишь вопрос времени. Луганск - это технический вопрос. Их поражение там будет уже знаково", - добавил Березовец.

Война в Украине: прогноз на зиму

Аналитики Института изучения войны (ISW) спрогнозировали, что ВСУ могут воспользоваться преимуществами замерзшей местности, чтобы двигаться легче, чем осенью.

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс подчеркнула, что украинские защитники умеют воевать зимой.

Советник Минобороны, глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан также считает, что в целом ВСУ готовы к боям зимой.

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