Из-за разрушения железнодорожного моста в ближайшие месяцы эта логистика оккупантов на Запорожском и Херсонском направлениях фронта работать не сможет.

В результате вчерашних взрывов в Мелитополе и районе уничтожены десятки оккупантов, военная техника и их логистика на Запорожском и Херсонском направлениях.

В результате первого взрыва в городе потерпела поражение военная база, сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров в эфире информационного телемарафона. Там были казармы оккупантов, штаб Федеральной службы безопасности россиян и большие цеха, где они хранили военную технику.

"По инсайдерским данным, десятки российских спецназовцев больше не смогут вернуться ни в город Мелитополь, ни в свой дом. Что касается техники – это десятки единиц, которые больше не смогут воевать против нас", - рассказал он.

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Также Федоров рассказал о взрывах, которые произошли вчера ближе к вечеру возле поселка Светлодолинское Мелитопольского района.

"Мелитополь сегодня является для рашистов логистическим и административным центром. Через него они устраивают логистику на Запорожское и Херсонское направления фронта. Вчера был разрушен железнодорожный мост, через который они (оккупанты – УНИАН) поставляли тяжелое вооружение и боеприпасы. Больше логистика эта работать ближайшие месяцы не сможет", - подытожил мэр Мелитополя.

Последние взрывы в Мелитополе

Как сообщал УНИАН, утром 3 ноября в Мелитополе прогремели взрывы. Вследствие этого была разрушена часть завода, где размещался основной штаб оккупантов.

По предварительным данным, речь шла о повреждении части захваченного российскими захватчиками завода "Рефма".

Ближе к вечеру мэр города сообщил, что в Мелитопольском районе возле железнодорожного моста раздалось четыре взрыва.

Иван Федоров отмечал, что именно по мосту российские захватчики перевозили военную технику на Запорожское направление.

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