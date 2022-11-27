В частности, украинские войска нанесли удар по сосредоточению живой силы противника в районах населенных пунктов Мелитополь, Пологи и Михайловка Запорожской области.

Украинские военные за последние сутки нанесли результативные удары в Запорожской области.

Так, как говорится в сводке Генштаба Вооруженных Сил Украины по состоянию на утро 27 ноября, подтверждено огневое поражение 25 ноября районов сосредоточения живой силы противника около населенных пунктов Мелитополь, Пологи и Михайловка Запорожской области.

"Потери оккупантов составили более 100 человек ранеными, уничтожено около 10 единиц военной техники различных типов и 2 склада боеприпасов", - отметили в Генштабе.

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Война в Украине: ситуация на Запорожье

На данный момент войскам РФ удалось взять под контроль ряд населенных пунктов в Запорожской области, в частности, Мелитополь.

Советник ОП Алексей Арестович сказал, что противники после отступления из правобережной части Херсонской области, по неофициальным данным, оживились в Запорожской области - пошли в атаку в районе города Гуляйполе.

Позже глава Запорожской ОВА Александр Старух сообщил, что на Запорожском направлении противник очень редко предпринимает попытки небольших штурмовых действий.

Однако продолжают обстреливать мирное население. Так, 18 ноября оккупанты в очередной раз нанесли ракетный удар по Запорожью. В результате вражеской атаки погиб мирный житель.

А в ночь на 23 ноября российские оккупанты ударили по роддому в Вольнянске. В результате атаки погиб мальчик, родившийся 2 дня назад, а его мать выжила.

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