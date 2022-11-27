Оккупанты продолжают совершать преступления против местного населения.

Российские военные во временно оккупированном Мелитополе бьются в агонии. Коллаборанты обсуждают план побега, гауляйтеры терроризируют медиков, а оккупанты любым способом ищут партизан.

Как рассказал в эфире национального телемарафона "Единые новости" Мелитопольский городской голова Иван Федоров, даже нарративы "паники нет" не помогают местным предателям: местные жители сообщают, что коллаборанты обсуждают пути "эвакуации" на Россию.

Кроме того, оккупанты продолжают совершать преступления против местного населения. Так, мелитопольских медиков заставляют уволиться из украинских больниц и написать заявления о зачислении на работу в российские.

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"Причиной очередного террора является тотальное сопротивление наших медработников - они отказываются сотрудничать с оккупантами", - отметил Федоров.

По его словам, оккупанты рьяно рекламируют чат-бот, на который побуждают жителей сдавать "украинских бандитов". За ценную информацию даже предлагают 500 тыс рублей.

"Однако, во-первых, рашисты сами не раз доказали - их обещаниям верить нельзя. А во-вторых, наши своих не сдают", - отметил Федоров.

Война в Украине: ситуация в Мелитополе

Как сообщал Генштаб, в районе Мелитополя ВСУ нанесли удары по державах, в результате чего те понесли немалые потери.

Как прогнозирует политолог, журналист и офицер ВСУ Тарас Березовец, новым крупным поражением РФ может стать или Бахмутский направление, или освобождение ВСУ Мелитополя, который является крупнейшим железнодорожным узлом на юге Украины.

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