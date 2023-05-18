В настоящее время существенных разрушений не зафиксировано, травмированных лиц нет.

Появились фото сбитых над Киевом во время воздушной атаки РФ ракет. Начальник ГУ Нацполиции в Киевской области Андрей Небитов подчеркнул, что планы врага поразить столицу ударами в очередной раз провалились благодаря успешной работе ПВО.

Полицейские проводят осмотры мест падения обломков и фиксируют повреждения.

В настоящее время существенных разрушений не зафиксировано, травмированных лиц нет.

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Граждан в очередной раз призвали не касаться обломков ракет, БПЛА или других неизвестных предметов. В случае их обнаружения нужно сообщить правоохранителям по спецлинии "102". По возможности необходимо ограничить доступ посторонних лиц к месту происшествия и ждать прибытия специальных служб.

Массированная атака России 18 мая 2023 года - главное

Россия уже в девятый раз с начала мая осуществила воздушную атаку на Киев. ПВО утром 18 мая также сработала в Винницкой области.

По информации КМВА, утром над Киевом были сбиты все вражеские цели. Наибольшие повреждения зафиксированы в Дарницком районе - там было возгорание на территории гаражного кооператива. Пожар ликвидирован. В остальных районах могут быть падения обломков на припаркованные автомобили, придомовую территорию или лесопарковую зону.

Предварительно, атака на Киев была осуществлена из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, Ту - 160 из района Каспия, вероятно - крылатыми ракетами типа Х-101/555. После запуска ракет враг задействовал над столицей свои разведывательные БПЛА.

Ночью РФ также ударила по Одессе, большинство ракет было уничтожено над Черным морем, однако есть попадание в объект промышленности. В результате удара один человек погиб, еще двое получили ранения.

Генштаб, в свою очередь, уточняет, что за прошедшие сутки противник нанес 15 ракетных ударов, в частности по городам Бахмут, Херсон и Одесса. Кроме того, зафиксированы 42 вражеских авиационных удара и 101 обстрел из реактивных систем залпового огня.

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