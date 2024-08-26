Романенко не исключает, что из Воронежской области также могли запускать корейские ракеты, KN-23.

Сегодняшнему налету российских оккупантов на Украину предшествовала долговременная и очень тщательная подготовка. Об этом в эфире Radio NV сказал авиаэксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации Валерий Романенко.

На вопрос о комбинированности сегодняшней атаки России по Украине, он отметил, что ракет на такие атаки у россиян не хватит надолго.

"Относительно комбинированной атаки. В общем примерно известно..., что всего было три пуска "Кинжалов", с Саваслейки поднимались три МиГ-31К с "Кинжалами". Два пуска были осуществлены по Киеву, один - по Стрыю. Понятно, почему по Стрыю. 10 раз невоенный объект, ничего военного там нет, но там газохранилище - вот туда они хотели попасть", - сказал Романенко.

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Кроме того, добавил он, поднимались шесть Ту-22М3.

"Это ракеты Х-22, аэробаллистические ракеты, или Х-32 - усовершенствованный вариант этой ракеты. Каждый самолет мог нести одну ракету, но на малую дальность могли нести и две ракеты", - отметил эксперт.

Также, заметил он, поднимались 11 Ту-95МС.

"Это ракеты Х-101 и Х-555. Здесь летело, действительно, как вы говорите, по всей Украине - от востока до запада. Что-то летело с моря, потому что пишут, что с моря скоростные цели. Хотя предварительно говорили, что носителей крылатых ракет в Черном море нет. Но мог быть осуществлен пуск с подводной лодки, который, к сожалению, мы отслеживать не можем", - сказал авиаэксперт.

Говоря о сотне "Шахедов", Романенко высказал мнение, что они летели "как всегда - от Сещи до Крыма... возможно, и Курская область, и другие их любимые места, где они пускают "Шахеды".

В общем, отметил Романенко, "все возможности были задействованы".

"И понятно, что такой налет был, ему предшествовала долговременная и очень тщательная подготовка. По результатам, я думаю, что как объявят результаты, можно будет более подробно сориентироваться, удалось или нет. А в Киеве, кажется, оба "Кинжала" были сбиты", - сказал он.

Также на вопрос относительно того, о чем свидетельствует то, что были очень близкие рубежи пусков, некоторые ракеты даже запускались с территории Воронежской области России, эксперт заметил, что это свидетельствует о том, что россияне использовали Ту-22М3 на максимальную дальность, там всего дальность ракеты 500 км.

"Это должны четко сказать Воздушные силы. То, что Ту-95МС не залетали в Воронежскую область, это понятно. Но из Воронежской области - неизвестный носитель. Например, если они использовали ракеты Х-59 или Х-69, то это пуски действительно с самолетов Су-34 из Воронежской области могли осуществляться. Они залетают достаточно далеко, у этих ракет до 400 километров дальность, примерно 350. А если Ту-22, то они пробовали использовать свои недалекобойные ракеты, эти Х-22 аэробаллистические, на максимальную дальность, поэтому и приближались максимально близко", - пояснил Романенко.

На уточнение относительно максимальной дальности ракет Х-22 он сказал: "500 километров, но это по городам, потому что там точность никакая. А Х-32 - до 600 километров и более точно, потому что там полностью оборудование было изменено... Х-32 - это та же ракета, тот же корпус ракеты, но все изменено: новое оборудование и обновленный двигатель".

Также на вопрос о видео, где одна из ракет падает в Киевское море, и свидетельствует ли это о "точности" российских ракет, эксперт отметил, что из Воронежской области также могли запускать корейские ракеты, KN-23.

"Эти ракеты действительно имеют привычку падать в полях, в лесах, ну, сейчас падают в море. Я думаю, что если такая точность ракеты, то видимо, все же россияне использовали корейскую ракету", - сказал Романенко.

В то же время он отметил, что украинская система радиоэлектронной борьбы работает и работает активно.

"Сейчас "Шахеды" залетают куда угодно. А это означает, что их с курса сбивают, собственно, РЭБом. И причем этот РЭБ достаточно протяженный. Понимаете, одна станция РЭБ может 20 километров по трассе глушить. А очевидно, развернута целая система радиоэлектронной борьбы, потому что эти "Шахеды" не могут связаться со спутником во многих местах, вернуться на трассу, и начинают выполнять полеты по кругу", - пояснил авиаэксперт.

Так, он выразил надежду, что РЭБ "закольцевали", скажем, на всю Украину, и он работает синхронизировано, под руководством единой системы".

Массированная атака 26 августа - детали

Как сообщал УНИАН, сегодня, 26 августа, в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога. Враг атаковал ракетами и дронами. Взрывы раздавались во многих областях.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что этот удар был одним из крупнейших за время полномасштабной войны. Россияне целились по объектам критической гражданской инфраструктуры. По его словам, было задействовано более сотни ракет различных типов и около сотни "Шахедов".

Ветеран российско-украинской войны, майор запаса Алексей Гетьман считает, что во время этой атаки российские войска использовали лишь треть от тех ракет, которые подготовили. Не исключено, что враг может готовить еще один обстрел.

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