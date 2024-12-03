По словам ветерана, военным, которые самовольно ушли с "нуля", нетрудно дернуть чеку гранаты и уйти из жизни.

Украинские военные, которые самовольно покидают места службы, находятся в тяжелом психологическом состоянии и способны на ужасные вещи. Например, сразу после боевого задания экипажи в полном составе покидают танки.

Об этом журналистам рассказал экс-командир роты батальона "Айдар", директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий. "Мне рассказывают ужасные вещи, которые год назад были бы невозможны", - отметил аналитик.

По его словам, такое явление как самовольное оставление части (СОЧ) было всегда. Такое случалось время от времени, потому что "все живые люди", но имели место отдельные случаи, каждый из которых связан с определенной воинской частью, проблемами в семье и тому подобное. Одна сейчас, как подчеркнул Дикий, СОЧ стало массовым, о чем есть информация даже в открытых источниках. В частности, по его словам, говорится, что только за осень этого года "развернулось и ушло" больше военных, чем за весь предыдущий год. Вероятно, это более 100 тыс. человек.

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"Еще один вопрос: как это происходит. Как рассказал мне товарищ, которой служит в одной из танковых частей, приезжает танк из боя - возвращается после очередного задания. Выходит экипаж - 4 человека, чистят танк, задраивают его аккуратно. Потом разворачиваются и вчетвером идут и говорят: "Извините, нас достало. Мы воюем с весны 2022 года, мы уже несколько танков поменяли, мы в них горели, нам за все время не дали ни одного пополнения...", - рассказал Дикий.

Он привел еще один пример: его знакомый военный открыто говорит, мол, продержится зиму, а весной "уйдет", потому что уже три года воюет и устал. При этом Дикий утверждает, что уголовной ответственности такие военные не боятся.

"Людей, которые прошли "ноль", нам с вами здесь, в тылу, нечем испугать. Они прошли тот страх, который нам с вами не понять... Я бы не советовал полицейским за ними приходить. Но полицейские это понимают, и не спешат за ними...", - говорит эксперт.

Он пояснил, что проблема в другом - военным, которые самовольно ушли с нуля, нетрудно дернуть чеку гранаты - подорваться вместе с правоохранителями. "Они свой страх уже пережили и для них жизнь уже не ту ценность имеет. Да того, может и тригорнуть, что за ними пришли взрослые мужики, которые вооружены, но все время были в тылу", - сказал ветеран.

Он отмечает, что до такого крайне тяжелого психологического, морального состояния довело отношение тыла.

"Поэтому меня не удивляет, когда я вижу как ползет линия боевого столкновения на запад. Меня удивляет, что она так медленно ползет. Мы сейчас в таком ужасном состоянии, как не были с весны 2022 года. Вот с той поры у нас не было худшей военной ситуации. Только тогда это было из-за того, что мы вообще не планировали воевать. Мы тогда собирались шашлыки жарить, за что очень дорого заплатили. А сейчас мы в самом тяжелом состоянии исключительно из-за того, что наш тыл срывает мобилизацию", - акцентировал эксперт.

Масштабы СЗЧ в Украине

28 ноября президент Владимир Зеленский подписал закон о возвращении на службу после первого самовольного оставления части или дезертирства.

Военнослужащие, которые впервые стали дезертирами или самовольно оставили место службы, и вернутся в воинские части до 1 января, освобождаются от наказания и будут получать денежное обеспечение.

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