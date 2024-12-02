Свое намерение по возвращению на службу военные будут подтверждать представителям правоохранительных органов.

Военнослужащие, которые впервые стали дезертирами или самовольно оставили место службы, и вернутся в воинские части до 1 января, освобождаются от наказания и будут получать денежное обеспечение. О возвращении беглецов воинские части обязаны информировать правоохранительные органы.

Как сообщает пресс-служба Специализированной прокуратуры Южного региона, с началом полномасштабного вторжения РФ в Украину, введением военного положения и проведением всеобщей мобилизации существенно увеличилось количество военных уголовных преступлений, связанных с самовольным оставлением места службы и дезертирством.

"Законодательство предусматривало только реальное наказание в виде лишения свободы на срок не менее 5 лет военнослужащим, которые самовольно оставили воинскую часть или совершили дезертирство", - отмечают в прокуратуре.

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Однако, как отмечают в ведомстве, 21 ноября принят Закон Украины № 4087-IX "О внесении изменения в главу XII "Заключительные положения" Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе", который предусматривает возможность продолжения военной службы без наказаний.

В прокуратуре обращают внимание, что такая возможность касается только тех военнослужащих, которые впервые сбежали с места службы или поля боя.

Таким украинцам нужно до 1 января прибыть в соответствующие воинские части или места службы и заявить о намерении вернуться для дальнейшего прохождения службы.

"Кроме того, указанные военнослужащие должны проинформировать об этом соответствующие специализированные прокуратуры в сфере обороны, территориальные управления Государственного бюро расследований, органы Национальной полиции или Территориального управления Военной службы правопорядка", - говорится в сообщении.

Как уточнили УНИАН в Специализированной прокуратуре Южного региона, о возвращении таких военных указанные правоохранительные структуры обязаны проинформировать руководство соответствующих подразделений ВСУ. После этого представители указанных ведомств должны прибыть в определенную часть.

"Во время беседы с представителями правоохранительных органов военные, которые решили вернуться, должны лично подтвердить свое намерение - выполнять конституционный долг по защите Отечества, его независимости и территориальной целостности", - подчеркнул представитель прокуратуры.

Он добавил, что закон начал действовать с 29 ноября и действует до 1 января. Военнослужащим, которые приостановили службу, но добровольно прибудут в этот срок в части, возобновят денежное обеспечение и другие социальные гарантии.

"Подчеркиваем, что военнослужащие, которые до 01.01.2025 вернутся в ряды военных формирований, будут освобождены от наказания за совершение самовольного оставления места службы и дезертирства", - заявили в прокуратуре.

За дополнительной информацией предлагают обращаться в Специализированную прокуратуру в сфере обороны Южного региона.

Закон о возвращении на службу после дезертирства - что известно

Как сообщал УНИАН, 28 ноября президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о возвращении на службу после первого самовольного оставления части или дезертирства. Это Закон о внесении изменения в часть вторую статьи 24 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" (регистрационный №12095).

Ранее, 21 ноября, Верховная Рада приняла закон о добровольном возвращении на службу. Он касается тех, кто впервые ушел в СЗЧ или дезертировал. По словам нардепа от "Голоса" Ярослава Железняка, действие контракта бойцов, которые добровольно вернулись к месту прохождения службы, продолжается.

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