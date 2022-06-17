Речь о недавнем визите глав Италии, Франции и Германии.

Канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Марио Драги могли за "закрытыми дверями" попросить главу Украины Владимира Зеленского возобновить переговоры с Россией.

К таком мнению пришли журналисты немецкого издания Die Welt.

Как написали в материале портала, упомянутая просьба может быть продиктована экономическими проблемами. Война в Украине отразилась на всей Европе: рост замедлилась, а инфляция начала быстро увеличиваться.

"Экономический ущерб, который их [европейских лидеров] страны несут из-за войны, становится все больше, и его все труднее компенсировать. Экономический рост резко замедлился, инфляция достигла рекордного уровня", — объясняет позицию Макрона, Шольца и Драги Die Welt.

Напомним, 16 июня 2022 года лидеры трех крупнейших стран ЕС прибыли в Киев. Позже к ним присоединился президент Румынии Клаус Йоханнис, который приехал в Киев отдельно.

В рамках поездки Макрон пообещал предоставить Украине дополнительные самоходные артиллерийские установки Caesar и усилить военную поддержку. Он также признал, что существует договоренность не отправлять нашей стране авиацию и танки. Западные страны бояться быть втянутыми в войну из-за таких поставок.

Лидеры Германии, Италии и Франции также высказались за предоставление Украине статуса кандидата в Европейский Союз.

Тему переговоров с Путиным главы государств тоже затронули. По словам Макрона, именно Украина должна решать, когда возобновлять дипломатические беседы с РФ. А Шольц заявил, что Москва хочет диктовать условия мира в одностороннем порядке. Но такой договор — это "иллюзия Путина".

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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