Присоединиться к лидерам стран ЕС Йоханнесу предложил французский президент Эммануэль Макрон.

Сегодня, 16 июня, в Киев прибудет президент Румынии Клаус Йоханнис, который присоединиться к прибывшим в украинскую столицу к лидерам Франции, Германии и Италии.

Об этом президент Румынии сообщает в Twitter.

Как пишет Bild, присоединиться к лидерам стран ЕС Йоханнесу предложил французский президент Эммануэль Макрон.

"В какой-то момент в течение недель подготовки к поездке трио стало ясно, что взять с собой восточного европейца как символ европейского единства может быть хорошей идеей", - пишет издание.

In Kyiv today with my European colleagues 🇩🇪 Chancellor @OlafScholz, 🇫🇷 President @EmmanuelMacron and 🇮🇹 PM Mario Draghi @Palazzo_Chigi to show our strong support and full solidarity with President @ZelenskyyUa and the Ukrainian people. This illegal Russian aggression must stop! pic.twitter.com/r5wKaGJm9b — Klaus Iohannis (@KlausIohannis) June 16, 2022

Йоханнис самостоятельно отправился из Бухареста в Киев, поскольку в поезде, которым ехали три лидера, уже не было места, поскольку их сопровождали многочисленные делегации и охрана.

Визит в Украину лидеров стран ЕС:

16 июня 2022 года лидеры трех крупнейших стран ЕС прибыли в Киев.

Канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Марио Драги планируют обсудить с президентом Украины Владимиром Зеленским ряд важных вопросов.

Что предшествовало визиту:

13 мая 2022 года стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон предложил президенту Владимиру Зеленскому пойти на территориальные уступки ради "сохранения лица Путина".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ответ на это заявил, что Путин должен сам найти способ "сохранить лицо". А посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий отреагировал на предложение Макрона следующим комментарием: "Озвучивались мнения, что надо спасать чье-то лицо. Пусть отдают свой Бранденбург или Пиренеи".

12 июня 2022 года министр иностранных дел Чехии Ян Липавский раскритиковал президента Франции Эммануэля Макрона за призыв "не унижать Россию". Дипломат указал, что для российского президента Владимира Путина неважно, как западные страны воспринимают РФ.

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